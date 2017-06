Un archivo abierto a la ciudadanía

'Archivos, ciudadanía e interculturalismo' fue el lema escogido para la celebración del Día internacional de los Archivos, una conmemoración a la que se sumó Eibar por primera vez. Hacer visible el Archivo Municipal y dar a conocer que se trata de un servicio abierto a toda la ciudadanía fue el principal objetivo de la celebración.

«Esta jornada se lleva celebrando desde hace diez años y vimos que era el momento de unirnos a ella para dar hacer visible ante la sociedad el mundo de los archivos. Parecen algo oculto, oscuro, pero son todo lo contrario» explica la responsable del Archivo Municipal Yolanda Ruiz. La cita consistió en un acto sencillo, la proyección del documental 'El último abrazo' realizado por Sergi Pitarch. «Era algo que tenía que ver con el lema de ese día y aunque no hablaba de archivos sí que tiene que ver». La cita atrajo a una veintena de personas a la cuarta planta de la Casa Consistorial. No es un número llamativo pero sí suficiente para superar las expectativas. No faltaron usuarios habituales del Archivo Municipal pero también hubo caras nuevas que conocieron un servicio que alberga documentación de todo tipo con referencia a Eibar desde el año 1409. «La gente que acudió estuvo encantada, muy a gusto, incluso pidiendo que se repita» señala Ruiz.

No es fácil organizar citas de este tipo para un servicio que emplea a una persona titular y otra a media jornada. Sin embargo el trabajo habitual de catalogación de la documentación que entra en el archivo y atención a las solicitudes se lleva a cabo de forma rutinaria. «Cuesta que la gente crea que el Archivo es de acceso público. A veces se sorprenden y preguntan '¿pero se puede venir y mirar?'. Es así de sencillo», señala la archivera que recuerda que en la 'sociedad de la transparencia' los archivos tienen que ir a la cabeza.

Desde el siglo XV

El Archivo Municipal de Eibar recoge documentos desde el siglo XV y según la web del Ayuntamiento su primera constancia data de un acta de 1548 en la que se menciona el «arca del conçejo de dos cerraduras» en donde se guardaban las escrituras y privilegios de la villa. Las propias actas y documentos administrativos encierran la historia de la localidad que ha sido desentrañada en multitud de trabajos.

Además del archivo histórico de la ciudad de Eibar se mantiene la labor de archivo central donde se recogen los expedientes que generan los distintos departamentos del Ayuntamiento, que quedan por su valor administrativo.