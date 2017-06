Oihana Aristondo (Investigadora en UPV): «Juntarnos gente de distintas áreas para investigar es muy interesante»

El Complejo Educativo de Eibar ofrece actualmente el grado de Ingeniería en Energías Renovables una disciplina que reinventó la antigua Universidad Laboral para seguir manteniendo a Eibar en el mapa de estudios superiores. Estos estudios suponen ahora la Sección Eibar de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, y su coordinadora es Oihana Aristondo (Eibar, 1977). El día a día de las clases no evita que se puedan desarrollar trabajos como los que publicó en las revistas International Journal of Approximate Reasoning y Fuzzy Sets and Systems. En ambas ocasiones ha desarrollado estudios sobre la pobreza desde el cálculo matemático, un tema con el que continúa ahora desde la perspectiva de la pobreza energética.

-¿Cómo surgió la idea de buscar una fórmula para medir el índice de pobreza de un país?

-Yo llevo años estudiando temas como pobreza o desigualdad, de hecho ya lo hice en mi tesis. Lo que hago es buscar la forma de medir la pobreza porque necesitamos fórmulas matemáticas que nos permitan evaluarla. Siempre tienes que saber cuánta gente es pobre (incidencia) cuánto de pobre es (intensidad), y también hay que tener en cuenta la desigualdad de las personas pobres. Si para ser pobre hay que estar por debajo de 100, no es lo mismo que dos tengan 50, o haya 1 con 99 y otro con 1. La media sería la misma pero se considera más pobreza donde hay más desigualdad.

-Una media simple nos engañaría.

-Claro. Si en dos países el 30% es pobre, pero en un país la mayoría está en 99 sobre un umbral de 100 y en otro no, uno de esos países es mucho más pobre. Normalmente se calcula la media de lo que a cada uno le falta para llegar al umbral y desde ahí se empieza a medir. Pero entonces no se está teniendo en cuenta la desigualdad. Se considera que una sociedad es mejor en la medida en que es más igualitaria, y para eso tenemos que encontrar fórmulas matemáticas que incorporen esos factores.

-Parece un tema poco habitual para una matemático.

-Es algo de economistas, y es cierto que yo he hecho mi tesis en Economía aunque mi directora de tesis es matemático. Nos basamos en fórmulas y los economistas tienen otra perspectiva. En este caso nos dedicamos a la forma de medir, a buscar una fórmula que refleje con más exactitud la situación. A partir de ahí los expertos en estos temas pueden extraer sus conclusiones. Una parte de mi doctorado consistió en coger fórmulas que ya existen sobre la pobreza y descomponerlas, escribirlas en función de la incidencia, intensidad y desigualdad de los pobres. Si lo descompongo puedo saber que la pobreza ha aumentado, pero fijarme en qué ha pasado con esos tres componentes. Puede ocurrir que haya crecido solo la desigualdad y que el número de pobres y su intensidad sean menores. Entonces, los políticos tendrán que trabajar en reducir la desigualdad. O puede bajar el número de pobres pero subir su intensidad. Todo eso da pistas de lo que pasa en la sociedad.

-¿Qué se busca con estos cálculos?

-Decimos que se trata de ver las fuentes de la pobreza, de dónde viene esa disminución o ese incremento en la pobreza. A partir de ahí hay miles de fórmulas. Matemáticamente, para que una fórmula tenga en cuenta esas tres cosas tiene que tener unas propiedades, una función creciente, normalmente tiene que ser convexa, la segunda derivada tiene que ser positiva...

-¿Ha dicho una derivada? ¿Sirven de verdad para algo?

-Pues para que tengan en cuenta la desigualdad tienen que cumplir unas propiedades que se calculan con la segunda derivada. Sí que sirven para algo (ríe).

-Una vez hecha la fórmula lo llevaron a la práctica con datos reales europeos. ¿Se llevaron sorpresas?

-Sí. Había países en los que la pobreza disminuye, pero por ejemplo la desigualdad aumenta bastante. Eso nos hace ver que puede haber problemas en un país a pesar de que la pobreza baje. En Francia, Estonia y Lituania la diferencia entre las personas pobres ha aumentado, aunque la pobreza disminuye en ese periodo. Luego hay países en los que disminuyen las tres componentes. Los datos son un poco antiguos porque llegan hasta 2011, y ahora he recibido los datos hasta 2015.

-¿Hay algún motivo para que este estudio se refiera a Europa?

-Sí. Aquí estamos acostumbrados a medir los datos en renta, pero si quisiéramos hacer este estudio en países en desarrollo no podríamos, habría que partir de otros parámetros como ¿dispones de agua corriente? ¿tienes un techo donde dormir? Ahí la medida de la pobreza cambia, no es lo mismo hacer una fórmula con una variable que toma una medida económica con una que usa variables dicotómicas, sí o no. La forma de medir es completamente diferente. Es algo que nos hemos encontrado con la pobreza energética, no se pueden utilizar estas fórmulas. Cuando hablamos de pobreza energética en un país como España se pregunta si has tenido problemas para pagar la electricidad, si tienes problemas para mantener tu vivienda a una temperatura adecuada... son preguntas de sí o no.

-Ha desarrollado estos trabajos junto con una investigadora italiana, ¿cómo surge esta colaboración?

-Hice el doctorado en Sarriko con la profesora Casilda Laso de la Vega y Mariateresa Ciommi, que es mi coautora, vino a hacer una estancia de un año a Bilbao con la misma profesora. Como estábamos trabajando en cosas parecidas hemos seguido colaborando. El año pasado fui a su universidad a Italia para hacer una estancia y trabajar con ella y ella viene de vez en cuando a Bilbao.

-¿Estos trabajos de investigación los hace desde Eibar?

-Formo parte de un grupo de investigación de Sarriko que se llama BRIDGE con el que tenemos una página web donde ponemos nuestro currículum, conseguimos fondos para acudir a congresos, desarrollar investigaciones, etcétera.

-¿Se puede compaginar todo eso con las clases?

-Sí. Normalmente impartimos ocho horas de clase a la semana porque según el contrato el 30% de tu tiempo laboral es para investigar. A partir de ahí tú pones los límites porque esto nunca se acaba. Lo primero son las clases y es algo que a mí me gusta, siempre me ha gustado.

-Ahora hay una única ingeniería en Eibar.

-Eso es, Energías Renovables.

-¿Cómo encajan las matemáticas ahí?

-(Ríe). Incluso hay profesores que me dicen «para qué dais integrales triples, si eso no lo usamos nunca». Pero son ingenieros, y tienen que tener una base. Ahora estamos haciendo derivadas, ecuaciones diferenciales, y para resolver un circuito tienen que saber resolver ecuaciones diferenciales. Para llegar a entender una ecuación diferencial tienen que saber integrar, tienen que saber derivar... yo creo que es la base de muchas otras materias posteriores. Por eso damos matemática, álgebra... son cosas fundamentales, aunque haya partes que no vayan a usar.

-En su labor de investigación ahora está haciendo un estudio para medir la pobreza energética. ¿Fallamos mucho a la hora de hacer los cálculos?

-Sí, porque muchas veces los hace gente que sabe de energía, que sabe cómo calcular la energía, que es lo que yo no sé. Lo que sí sabemos es medir la pobreza y por eso estoy trabajando con otra profesora, Eneritz Onaindia, que es ingeniero y sabe más de energía. Ahora queremos trabajar con otros dos compañeros ingenieros que trabajan temas de pobreza energética para ver qué indicadores utilizar. Queremos aportar esa parte matemática de cómo calcular. Por ejemplo los ingenieros dicen que influye el clima, y son variables que yo no conozco y que enriquecen este cálculo. Juntarnos gente de distintas áreas para investigar es muy interesante. Ya hemos enviado un artículo sobre este estudio, pero tardarán entre seis y ocho meses en darlo por válido.