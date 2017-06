Joaquín Martínez (Traumatólogo): «Sustituir una prótesis infectada puede llevar cuatro o cinco horas»

La centenaria Escuela de Armería acoge hoy un encuentro diferente a los habituales en su salón de actos. La '66 reunión de SVNCOT', la Sociedad Vasco-Navarra de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, se celebra por primera vez en Eibar. Más de un centenar de especialistas se dan cita para compartir conocimientos y experiencias acerca de las infecciones en el aparato locomotor, concretamente en implantes y prótesis. El jefe del servicio de Traumatología del Hospital de Mendaro, Joaquín Martínez Navarro, explica la importancia de estas intervenciones dentro de su trabajo diario, satisfecho por poder celebrar esta reunión en Eibar.

-El programa señala que esta edición es la número 66. ¿Cuál es su periodicidad?

-Es una reunión que se hace dos veces al año. Por eso cada 7 u 8 años nos toca organizarla desde Mendaro. Esta es la tercera ocasión en que me toca y siempre me ha dado mucha pena que en las anteriores nos hayamos salido de nuestra zona de influencia, yendo hasta el Balneario de Cestona. Nos hacía falta un sitio adecuado y esta vez hemos pensado en la Escuela de Armería para la que no tengo más que palabras de agradecimiento. Pensamos que es un lugar idóneo, bastante céntrico, con aparcamiento... Es una reunión que suele congregar entre 100 y 150 traumatólogos.

-¿De Euskadi y Navarra?

-Sí, lo más lejano puede ser Tudela. Cuando es allí al de Bilbao le cuesta ir, y cuando es en Bilbao le queda lejos al de Tudela. En cambio Eibar es un sitio céntrico y todos están encantados. Por eso esperamos una buena asistencia.

-¿Tenía un interés personal en organizar esta jornada en Eibar?

-Sí. En la OSI de Debabarrena contamos con el salón de actos del Hospital de Mendaro pero se nos queda pequeño. Yo vivo en Eibar y trabajo también aquí y por eso tenía muchas ganas de hacerlo en nuestra ciudad.

-No es sencillo organizar esta reunión con el tema que se va a tratar.

-Para un hospital comarcal es ambicioso organizar algo sobre infecciones. Nos vamos a fijar en las infecciones en el aparato locomotor pero en concreto en implantes y prótesis, fundamentalmente en las prótesis.

-Es uno de los problemas que más dolores de cabeza dan a los traumatólogos.

-Así es. En España se ponen 50.000 prótesis de rodilla al año y 30.000 prótesis de cadera. La prótesis que se infecta supone una consecuencia devastadora para el paciente, y una desmoralización para el cirujano. Ya se considera un estándar bueno de calidad que haya entre un 2% y un 4% de infecciones, y en Mendaro el año pasado hemos tenido menos del 1%. Eso nos sitúa en unos estándares altos de calidad.

-¿Qué acarrea la infección en una prótesis?

-Se calcula que en 25 años las revisiones de las prótesis de cadera van a aumentar un 170% y las revisiones de prótesis de rodilla van a crecer un 600%. Cuando hablamos de revisiones nos referimos al recambio, a sustituir la prótesis, y muchas de las veces es por infecciones. De hecho es la primera causa de fracaso de prótesis en el primer año.

-Cambiar una prótesis tampoco es barato ¿verdad?

-Una prótesis tiene un coste, pero un recambio puede costar unos 20.000 euros, y un recambio infectado cuesta 60.000 euros.

-O sea, que además del problema sanitario...

-Eso es, aparte del sufrimiento para el paciente hay una carga económica para los sistemas de salud. En 2013 en USA hubo 27.000 prótesis infectadas y costaron un billón de dólares. Es una barbaridad.

-¿Por dónde van las soluciones?

-Cada vez se trabaja más con equipos multidisciplinares donde tienen que entrar traumatólogos, microbiólogos, internistas, anestesistas y en casos extremos cirugía plástica.

-¿Eso se nota en encuentros como el que se celebra en Eibar?

-Efectivamente, vienen fundamentalmente traumatólogos pero también hay internistas de nuestro hospital, de Mendaro. Una de las dos charlas principales las da un internista, el doctor Alberto García Zamalloa. Él tiene hecha su tesis doctoral sobre infecciones y además sabe muchísimo sobre infecciones en el aparato locomotor, es un crack. Es la tercera muleta en la que nosotros nos apoyamos.

-Hay otra firma destacada.

-Sí, contamos con otro ponente de nivel internacional que es el doctor Pablo Corona, de la unidad de Sépticos del Valle de Hebrón, en Barcelona. Tiene más de treinta trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales. Vino hace año y pico a operar una cosa seria aquí, trazamos una relación y gracias a ella contaremos con su participación en la charla que cierra la jornada.

-A esta jornada acudirá gente de distintos hospitales. Desde un modelo comarcal ¿se puede sacar pecho por el trabajo que se hace en Mendaro?

-Los números son diferentes. Hay que tener en cuenta que en el Hospital Donostia el año pasado se colocaron algo más de 1.000 prótesis entre rodilla y cadera. En el caso de Mendaro colocamos más de 200 prótesis al año, y es algo que nos da mucho trabajo. Más del 50% de la lista de espera del Hospital es de traumatología. Un 20% de nuestro trabajo son prótesis, un 25% son fracturas, y el resto se reparte entre otros tipos de ortopedias, artroscopias... De ese 20% de nuestro trabajo hay que tener en cuenta que sustituir una prótesis infectada puede llevar cuatro o cinco horas, es un trabajo muy importante que se hace en el comarcal, y se hace muy bien. Tengo que reconocer el trabajo de mis compañeros.