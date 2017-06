El Eibar Rugby femenino se lleva el Torneo de Arrasate

El equipo femenino del Eibar Rugby Taldea ha cerrado la temporada de la mejor manera posible, ganando el Torneo de Arrasate de Rugby a VII. Después de una temporada plena de alegrías por su gran progresión en el juego, que ha estado acompañado de resultados deportivos llegando a ser terceras en el Torneo Amaiur y logrando dos de los tres torneos de Seven que se han realizado en Euskadi, se remata la temporada con un título más en Arrasate. Las buenas noticias del equipo femenino se extienden no solo a sus logros en los distintos torneos, sino también a que hay jugadoras que han sido seleccionadas con Euskadi, un total de nueve han sido llamadas por el combinado vasco, casos de Amaiur, Lucía, Cristina, Aleu, Kaiane, Nuria, Idoia y Naiara Chimeno. Destacar la importancia que ha tenido poder contar con jugadoras en formación para el alto rendimiento como Amaiur, Lucía, Aleu, Kaiane y Naomi, formándose en las sesiones de tecnificación de Seven, además de estar en la Academia Nacional las jugadoras Aleu, Kaiane y Ihintz. Todo esto se ha visto reflejado en los campos tanto a nivel individual como colectivo.