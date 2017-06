«En mi casa entra quien yo quiero»

Asuntos como la telefonía móvil y las facturas de compañías de energía son algunos de los que más consultas provocan en la Oficina Municipal de Información al consumidor OMIC. Sin embargo, en los últimos meses se han sumado los problemas relacionados con las ventas a domicilio que hacen comerciales de distintas firmas. Por ese motivo el salón de plenos acogía esta semana una charla dirigida a aclarar cuáles son los derechos que asisten al consumidor y qué actitud se puede tomar, especialmente si el producto en venta no interesa.

El técnico que lleva adelante la OMIC en la planta baja de la casa consistorial, Jesús Alconero, fue el encargado de conducir una charla abierta a todo el público pero dirigida especialmente a las personas de más edad. «Este está empezando a ser un problema importante en Eibar» señaló. Además de la densidad de población hay otro factor, el alto número de personas mayores, objetivo principal de los comerciales dispuestos a vender algo que el cliente no necesita.

Alconero relató brevemente el marco legal actual que protege a los consumidores ante las compras y contratos firmados a distancia, fuera de un local comercial. «Estamos protegidos por una ley específica que nos dice que tenemos 14 días de plazo para desistir. Eso no ocurre cuando vamos a comprar algo en un comercio» recordó. Además señaló la obligatoriedad de que el cliente que adquiere algo en su domicilio reciba su contrato en un soporte duradero. «Si no lo envían, esos 14 días de plazo de desistimiento pasan a ser 12 meses. Son cosas que mucha gente no sabe».

«Hay gente en Eibar que está pagando cuatro y cinco cuotas por libros que no lee»

El técnico señaló la necesidad de que los vecinos tengan muy claro que la responsabilidad de que alguien entre a un domicilio es del propietario, que está en su derecho de impedirlo. «No es fácil defenderse, y al mismo tiempo sí lo es. En mi casa mando yo y entra quien yo quiero». Varios de los asistentes señalaron casos en los que se han visto amedrentados por comerciales, y en esos casos el consejo es que se llame a la Policía Municipal.

La charla sirvió para desgranar toda la información que los vecinos deben recibir de una persona que llega a su puerta para ofrecer un producto. Debe identificarse exponiendo quién es y a qué empresa representa. «Nos tiene que contar de pe a pa qué es lo que nos ofrece, y nos debe informar sobre su precio total. Además nos tiene que dejar un documento de desistimiento» señaló Alconero. «Todo esto generalmente no lo saben porque son comerciales y vienen a vender. Y si no nos informan sobre ese derecho de desistimiento, el contrato no es válido».

Sustos de 3.000 euros

Hace varias semanas se dio aviso desde la OMIC sobre la presencia de vendedores de depuradoras de agua, unos mecanismos con un precio cercano a los 3.000 euros. «Ha habido sustos, pero si este vendedor cumple con su obligación, al recibir el documento de desistimiento tiene que venir a recoger lo que nos ha dejado, y si ha habido pago de alguna cantidad a modo de señal debe devolverla. A nosotros solo nos corresponde la molestia de enviar ese desistimiento».

Ante las quejas de los vecinos, la charla sirvió para exponer que las empresas que desarrollan estas estrategias de venta o captación de clientes son legales en prácticamente todos los casos. «Lo que les pierden son las formas».

Un caso complicado es el de la venta de libros. «Juegan en la línea entre la legalidad y la ilegalidad, y por eso las empresas cambian de dirección, de nombre, desaparecen y vuelven a aparecer... es como querer cobrar la deuda a un muerto» reconoció. Por ese motivo recomendó leer todo lo que se firma, si no es antes de firmar al menos que se haga después, y antes preguntarse «¿yo necesito esto? Hay gente en Eibar que está pagando cuatro y cinco cuotas por unos libros que no lee».

Una táctica habitual de los comerciales de empresas proveedoras de luz y gas es la solicitud de una factura anterior, ante lo que el responsable de la OMIC señaló que no hay ninguna obligación de enseñar esos datos personales. También hubo referencias para las llamadas telefónicas de tipo comercial, una tipología que está regulada en horario para que se produzca entre las 9.00 y las 21.00 horas, pero que para el resto de condiciones se asemeja a la venta a domicilio.

Jesús Alconero cerró la charla con un resumen claro sobre esta actividad. «Lo más importante es que es una actividad legal aunque muchas veces las formas fallan. Tienen derecho a trabajar, pero nosotros mandamos en nuestra casa».