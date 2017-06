EH Bildu critica al PSE «por hacer labor de 'parcheo' y no tener rumbo»

EH Bildu hizo ayer un balance del ecuador de la legislatura en el que mostraron su crítica «a la labor de 'parcheo' que hace el PSE y a la ausencia de rumbo en el gobierno municipal», según el grupo de concejales abertzales. En este sentido, incidieron en que «no existe una coincidencia entre el programa de gobierno socialista con los dictados del Plan Estratégico que llevan a un PSE continuista, desilusionante y repetitivo, que sigue estirando los chicles del futuro Errebal y del hospital de Otaola». No obstante, el grupo abertzale sigue ofreciéndose como alternativa de gobierno. «Hemos demostrado que desde la oposición se pueden realizar políticas que favorezcan a los eibarreses. Muchas de nuestras propuestas ya se han quedado insertadas de manera estable en el presupuesto. Sobre todo son iniciativas sociales que el PSE es incapaz de realizar debido a su mentalidad asistencialista». Recordaron la oferta que hicieron al PNV e Irabazi para hacer valer los 11 votos sobre los 10 del PSE. «Pero el discurso del PNV cae en saco roto, al ser cómplice de los presupuestos del PSE. Existiendo esa obligación de abstención, todavía no entendemos como el PNV no ha sido capaz de llevar adelante enmiendas y propuestas para el beneficio de la ciudadanía eibarresa. Suponemos que les pesa más en la balanza el rédito político que intentar llevar adelante propuestas beneficiosas para la ciudadanía»

EH Bildu también mostró su malestar por la situación del barrio de Txonta, «una vez que tras 13 años de aquella descabellada promesa de Arriola, su regeneración sigue arrastrándose y así seguirá, tras la sentencia que acabamos de conocer y que vuelve a echar por tierra los planes para el barrio»

Por lo que respecta a Desarrollo Económico, EH Bildu valoró que «poco a poco y gracias a nuestra insistencia se está dando forma al departamento y se han establecido unos objetivos y acciones concretas, pero tenemos la sensación de que se han hecho iniciativas por modas, por impulso, sin rumbo, de las cuales desconocemos sus resultados. ¿Cuántos empleos ha ayudado a crear el Ayuntamiento de Eibar con sus diferentes líneas? Y sobre todo, ¿empleos de qué calidad? Creemos que Debegesa tiene mucho que decir en este aspecto, pero dudamos de si está realizando un buen trabajo».

En cuanto a los temas relacionados con el empleo, «creemos, sinceramente, que el PSE no hace caso al perfil de persona desempleada existente en Eibar; y, de ser así, debería dar un giro a sus políticas de empleo. Sigue existiendo un perfil de persona desempleada que no obtiene ninguna respuesta desde la Administración». ara ello, solicitan la apertura de la Escuela Taller de Eibar «de una forma duradera y estable, con formación acorde a la situación de Eibar y al perfil de las personas desempleadas».

En cuanto a aspectos de comercio local «nos preocupa que se apoyen desde el equipo de Gobierno iniciativas de fomento del pequeño comercio local, mientras tienden la alfombra roja a multinacionales y grandes cadenas».

Por lo que respecta al área de Urbanismo, «se abordan en las comisiones nimiedades, solicitudes, dimensiones de terrazas, y construcciones sin ton ni son, comiendo terreno al monte y sin una planificación clara. En política de vivienda tienen que dar un giro de 180 grados. El Ayuntamiento tiene que apostar por la reutilización, fomentar el alquiler social... en esta época en la cual Eibar cuenta con 2.000 viviendas vacías, más de 700 talleres industriales en desuso y viviendas de VPO sin poder venderse». En este aspecto volvieron a incidir en las cuestiones del Plan Estratégico de la ciudad. «Lo tienen guardado en un cajón, suponemos que debido a que no pone en un buen lugar la gestión realizada por el PSE durante años. En relación con este punto, echamos en falta un estudio riguroso de la necesidad real de vivienda existente en Eibar con el que acometer todas las intervenciones urbanísticas».

EH Bildu también habló del funcionamiento de la actividad municipal. «Tras casi 30 años de gobierno socialista, hay ciertos temas donde el PSE muestra su caciquismo. Sobre todo en la falta de foros internos donde el resto de grupos políticos podamos aportar nuestra visión de diferentes proyectos estratégicos. O en el uso del remanente de tesorería. O también, en actitudes que muestra en temas relacionados con el personal, con respuestas del calibre de 'son nuestros trabajadores'. El Ayuntamiento no es su cortijo».