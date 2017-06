La Peña Taurina se siente «ninguneada y menospreciada» por el Ayuntamiento

La Peña Taurina Pedrucho Eibarresa afirma sentirse «menospreciada y ninguneada», por los usos que se vienen adoptando en la plaza de toros. La última decisión del Pleno de alojar la sede del Banco de Alimentos en la enfermería de la plaza ha exasperado a los taurinos. Según una carta remitida a la redacción aseguran que no están «en contra de que se aloje un banco de alimentos. Estamos en contra de la maniobra realizada para que el colectivo taurino sea más rechazado, si cabe, ante la opinión pública». En este sentido, la Peña Taurina recuerda que «si reclamamos ese espacio para uso de la peña, la opinión pública se nos echaría encima por anteponer nuestro interés a la loable acción del Banco Alimentos, cuando no es así». Por ello, esta entidad taurina propone «otro emplazamiento más adecuado, como la parroquia San Agustín, afín a la labor del Banco de Alimentos, acorde a su cometido, con edificios actualmente en desuso». Igualmente, los taurinos muestran su sorpresa «porque el Banco de Alimentos esté gestionado por un conjunto de colectivos que tienen su local para sus cosas, pero para este cometido se tienen que ocupar emplazamientos ajenos». Por ello, piden al Ayuntamiento «coherencia, reflexión, comprensión, y sobre todo mantenimiento de este espacio histórico que data de 1903, y que desde su nuevo uso polivalente no ha sufrido más que destrozos. Y, además, no sólo tenemos un local, sino que se adaptan dependencias de la plaza de toros para otras actividades diferentes».

Al mismo tiempo desde la Peña Taurina se indica que «nos sentimos incomprendidos porque somos un colectivo sin protestas, y con un comportamiento modélico». Así, indican que «no hemos protestado por los usos que se vienen realizando en la plaza de toros, más allá que en alcaldía, aunque sin respuesta. Hemos dado nuestros argumentos en Prensa, sinque nadie nos eche un capote. Nos han lapidado la plaza, pero no hemos protestado creyendo que las palabras que nos dijo el alcalde de que en caso de que hubiese un empresario se adaptaría para el festejo taurino, pero ahora vemos que se desdice de todo lo que previamente a la ejecución de la obra del espacio multiusos se había acordado hacer, incluso se desdice de la multifuncionalidad de la plaza de toros, cuando se quiere desplazar a las cuadrillas a otros puntos para los juegos de las fiestas de San Juan», señalan desde la Peña que recuerdan que «siempre hemos defendido que la plaza de toros sea de utilidad los 365 días del año, y para todo tipo de actividades, incluidas las taurinas». Igualmente, critican al técnico de Cultura «porque no nos defiende, una vez que consideramos que la tauromaquia es también cultura, aunque sea otro debate en el que no vamos a entrar».

Finalmente, los taurinos se sienten ninguneados «porque se hicieron unas obras desoyendo nuestras recomendaciones, y sin contar con la opinión y conocimiento de nuestro colectivo. No sólo no se nos avisa, sino que no se nos hace caso a las aportaciones». Además entre sus peticiones estaba la de tener una sede de reunión «para conversar, para mantener la afición que compartimos, aunque en nuestro pueblo se hayan vetado los toros», exponen desde la Peña.