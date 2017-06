Donde pongo el ojo, pongo el balín

Las fiestas de cualquier pueblo ofrecen, entre tómbola y tómbola, la posibilidad de coger una carabina y poner a prueba la puntería. Sin embargo hay quien prefiere llevar esta actividad a otro terreno, y una de las modalidades que existe en el tiro deportivo es el 'field target'. Gente de todas las edades pudo probarlo ayer gracias a la exhibición que organizó la Asociación Field Target de Euskadi (EFTE-AFTE), dentro de los actos de celebración del 50 aniversario de la Asociación Armera.

«Esto es peor que la droga, el que lo prueba se engancha», bromeaba ayer Luis Hoyos, uno de los integrantes eibarreses de la asociación. El frontón de Legarre se convirtió en escenario de una jornada de tiro con distintos tipos de carabinas. «Hay algunas que no tienen nada de retroceso, y otras sí, en función del sistema que emplean para el aire comprimido». A partir de ahí tocaba acertar a unas dianas con formas de animales. El objetivo era sencillo a priori, salvo que la diana no cae a no ser que se acierte justo en un círculo marcado en la misma.

Desde primera hora de la mañana los monitores fueron ayudando a los curiosos a acertar con la postura, el visor y los movimientos necesarios para acertar. «A la distancia a la que tenemos los blancos aquí parece fácil pero no lo es. Eso sí, cuando tienes la diana a cincuenta metros y la tumbas... buah, es una gozada». 'Field target' se practica al aire libre y por eso el viento y la distancia juegan su papel. Aspectos como el tamaño del punto sobre el que hay que acertar también varían la dificultad.

Los aficionados eibarreses al 'field target' acostumbran a acudir a la localidad de Zumarraga donde cuentan con un campo de tiro fijo. «Hace años se hicieron algunas tiradas en la campa de Olabe, pero andar trasladando todo el material no es sencillo», recuerda Hoyos. En la localidad del Urola ofrecen esta modalidad de tiro a los escolares y también realizan otras exhibiciones para dar a conocer este deporte. En la jornada de ayer había además el aliciente de que las empresas Cometa, Gamo y Norica sorteaban algunas carabinas entre los participantes.

Hace aproximadamente una década hubo un momento de auge del 'field target' entre los aficionados al tiro y se hicieron peticiones para contar con un campo de tiro en Eibar, una idea a la que no se encontró desarrollo. La crisis económica tampoco ayudó a expandir esta modalidad pero en los años más recientes vuelve a resurgir. «En la asociación contamos con unos noventa socios, funciona bien», anima Luis Hoyos.