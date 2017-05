Los 'hombres rana' pioneros

No hay mar ni playa en Eibar, pero resulta que las actividades subacuáticas han formado parte de la práctica deportiva de la ciudad desde hace medio siglo. Hace unas semanas la Federación Guipuzcoana de Actividades Subacuáticas celebraba un encuentro por su 50 aniversario y en el acto se homenajeaba entre otros a tres de los fundadores de la sección de estas disciplinas en el Club Deportivo Eibar, Roberto Fuentes, Xabier Larrañaga y José María Ibarzabal.

Curiosamente, la historia del buceo en Eibar nació ligada a la Sociedad Cultural y Recreativa Arrate, donde se oficializó la sección de subacuáticas en 1967. Eso dio pie a que Eibar estuviese representada en la creación de la Federación Guipuzcoana ese mismo año. Pronto los 'ranas' pasaron a integrarse en el Club Deportivo donde se comenzó con una actividad intensa de cursos, charlas y proyecciones. El primer cursillo de socorrismo en el año 1970 contó con 65 participantes, tal y como recoge el libro del 75 aniversario del Club Deportivo Eibar, publicado en 1999.

Los rescates ocuparon un capítulo aparte en la historia de las actividades subacuáticas en el Club Deportivo Eibar. «Entonces llamaba la gente directamente. Cuando te pedía ayuda el padre de un chaval que había desaparecido o que había tenido un accidente, no se le podía decir que no» recuerdan los tres homenajeados. Eran tiempos en los que no había teléfono móvil y no existía un servicio público que hiciese rescates. «Hemos hecho rescates en ríos, en la costa, en pantanos... y pasa el tiempo y te acuerdas de lo malo», reconocen. «La única satisfacción era poder devolver el cadáver de una persona a su familia».

Aquellos rescates se realizaban en todo tipo de circunstancias. «Lo más complicado eran las inundaciones, porque una riada te arrastra» recuerdan. El mutrikuarra Xabier Larrañaga se incorporó al Club Deportivo Eibar a raíz de conocer a los eibarreses con los que compartía afición en la zona de Ondarbeltz. «Entonces éramos los 'hombres rana', los 'ranas', así nos llamaban».

Saliendo del trabajo

Pasaron años antes de que, la Guardia Civil primero y la Ertzaintza después, se hicieran cargo de los rescates subacuáticos. Los integrantes del Club Deportivo Eibar llegaron a participar en más de un centenar de operativos. «Íbamos de forma voluntaria, muchas veces saliendo del trabajo para ir a un rescate». Por eso el Club suponía un pequeño respaldo en la compra de material. «Un traje de buceo costaba 10.000 pesetas en Betoño, el sueldo de un mes» recuerdan. El propio Depor aprobó en 1971 la compra de dos botellas de aire comprimido que en aquel año costaron 14.000 pesetas.

No todos los recuerdos de aquellos primeros 'hombres rana' son negativos, ya que durante años se encargaron del servicio de socorrismo de la playa de Deba. Además está la actividad de tipo lúdico con los concursos de pesca submarina que se desarrollaron desde un inicio. Hoy en día la sección de actividades subacuáticas sigue viva en el Club Deportivo Eibar con diversas actividades y disciplinas.