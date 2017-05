El PNV critica el «tiempo perdido»

El PNV de Eibar ha hecho pública su valoración del ecuador del mandato subrayando «la falta de visión y rumbo, el dinero inutilizado, la escasez de inversiones, y la nula búsqueda de consenso para iniciar proyectos estratégicos». Llegado el ecuador del mandato municipal, dos años después de celebrarse las elecciones municipales de 2015, EAJ-PNV ha hecho pública su valoración sobre el «colapso» en el que, a su juicio, se encuentra el Ayuntamiento, calificando de «tiempo perdido este mandato» , según calificaron, Josu Mendicute y Elena Ibañez, respectivamente. «La ciudad de Eibar no está para seguir soportando la asfixiante improvisación a la que el PSOE se ha acostumbrado en su gestión diaria. El buen resultado electoral que obtuvo le ha llevado a la acomodación, y no está siendo capaz de ver la realidad. Tiene una actitud negacionista ante la degradación a la que está llevando a la ciudad y sólo funciona como apagafuegos cuando los problemas enquistados explotan saltando a la luz, siempre buscando la foto y el titular para huir de sus responsabilidades», asegura el portavoz Mendicute, que añade que «estamos ante un gobierno zombi, que deambula sin destino, aturdido, sin voluntad propia», lamentando que «ya ha agotado la mitad del tiempo para el que cogieron las riendas del Ayuntamiento y todavía no se conoce a qué modelo de ciudad aspiran ni qué van a hacer en los dos años que restan de mandato». En este sentido, Mendicute recuerda que «Eibar sigue teniendo más de 200.000 metros cuadrados de pabellones industriales en desuso, más de 1.000 viviendas vacías, 1.900 personas en situación de desempleo, un PIB per cápita inferior a su entorno, falta de aparcamiento, tráfico caótico, aceras estrechas, problemas que no se solucionan de un día para otro pero que requieren el inicio de un camino. Un camino que exige mucho trabajo. El edil ha añadido que «si el PSOE no tiene acuerdos presupuestarios o de estabilidad es porque no quiere negociar en serio», ya que «consideran que son suyos los más de 8 millones de euros de remanente de tesorería. Hay un dinero inutilizado, guardado en una hucha, y dicen que ese dinero es del equipo de gobierno. No son capaces de aceptar una propuesta, aunque sea buena para Eibar, si la hace el PNV. Con esa forma de entender los recursos públicos no vamos a ninguna parte», indica, para recordar que «los eibarreses seguimos pagando un desorbitado impuesto de vehículos, desproporcionadas tarifas en la Musika Eskola o un injusto recargo del IBI».