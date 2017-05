Fotos de guerras no acabadas

Gervasio Sánchez es un fotógrafo incómodo. No lo es por el hecho de que se dedique a retratar las guerras sino porque no deja de acudir a esos lugares. Hace menos de un mes recibía el premio Gernika por la paz y la reconciliación, y en su discurso declaraba lo siguiente: «la guerra no acaba cuando Wikipedia dice. Si la guerra española acabó el 1 de abril de 1939, ¿por qué buscamos todavía a las víctimas enterradas clandestinamente en fosas ilegales? ¿Por qué nos seguimos oponiendo a que nuestros hijos tengan una información veraz sobre lo que ocurrió en nuestra corta y sanguinaria contienda, que duró menos de la mitad de la actual guerra Siria?».

De ese regreso a las zonas de guerra nace 'Sarajevo, guerra y paz', una exposición fotográfica que se puede ver hasta el 18 de junio en el patio central del Ayuntamiento. Se trata de 50 fotografías agrupadas en dípticos. Son el antes y el después, unas imágenes en blanco y negro tomadas en la primera mitad de los años 90 frente a otras en color obtenidas dos décadas después. Se puede ver a niños que jugaban frente a fachadas tiroteadas convertidos en hombres, edificios ruinosos que recuperan su aspecto, y personas que acaban en los cementerios. Unas breves líneas ilustran cada dupla.

La exposición se inauguró esta semana y contó con la actuación de la violonchelista eibarresa Maite Arroitajauregi que quiso estar al lado del trabajo de Gervasio Sánchez. Después de hacer suya una cita de Patti Smith ofreció una pieza que puso el broche a la apertura. Antes, el alcalde Miguel de los Toyos recordaba la reciente exposición 'Emeek emana' que había ocupado el mismo patio central. «El espacio lo permite y el edificio tiene una carga por su historia» señaló. «Esta exposición nos permite visualizar el drama de Sarajevo y hacerlo extensible a las situaciones que estamos viviendo en el mundo».

«Ha fotografiado a gente a la que sigue viendo veinte años después»

La colección de fotografías de Gervasio Sánchez llega a Eibar de la mano de Euskal Fondoa, y en su nombre Juanma Balerdi destacó la «mirada crítica y la perspectiva humana del autor. Ha fotografiado a gente a la que sigue viendo veinte años después, tiene un compromiso de por vida». De ese compromiso viene la recurrencia de Sánchez a la hora de volver a mirar sobre las zonas que han sido escenario de guerras.

Guerra y cooperación

La exposición supone una ampliación de los actos del 80 aniversario del bombardeo de Eibar, por iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Su director de Cooperación Fernando San Martín cerró el turno de intervenciones en la inauguración. «Alguien se preguntará qué tiene que ver esta exposición con la cooperación, y tiene mucho que ver, porque los refugiados no salen de su casa por nada» recordó. San Martín destacó la capacidad de resiliencia del ser humano, señalando la reconstrucción de Sarajevo y antes la de Eibar después de ser asoladas por las guerras.

En el mismo discurso ofrecido por Gervasio Sánchez en Gernika el periodista denunciaba la ausencia de un final en las guerras. «Si la guerra de Bosnia-Herzegovina acabó el 14 de diciembre de 1995, ¿por qué sigo asistiendo cada año a enterramientos masivos de las víctimas de aquella guerra? ¿Cuántos años pasarán hasta que finalicen todas las exhumaciones, todas las identificaciones, todas las entregas de los restos de las víctimas a sus familiares?».