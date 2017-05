El Club Ipurua logra 23 medallas en el Amateur de Gipuzkoa

Exito del Club Ipurua en el Campeonato Amateur de Gipuzkoa que consiguió 23 medallas. El conjunto Juvenil A formado por Nerea Echebarria, Nahia Cenarruzabeitia, Arrate Baroja y Nahia González son las campeonas de Gipuzkoa 2017 en esta categoría. Las cuatro jóvenes eibarresas hicieron vibrar al público que acudió al polideportivo de Ipurua con su ejercicio con dos aros y dos pares de mazas con el que lograron 12,200 puntos. Los resultados individuales fueron también brillantes. En categoría Juvenil A Nerea Etxebarria se colocó en tercera posición, siendo plata en mazas y bronce en aro. Arrate Baroja logró la medalla de bronce con mazas y fue cuarta en la clasificación general. June Argüello se proclamó campeona juvenil B siendo primera en aro y cuarta con mazas, Eider Ojanguren fue bronce con mazas y quinta en la general y Paula Laskurain fue sexta.

En categoría cadete A Nahia González logró el bronce, siendo tercera en aro y cuarta en cuerda, Nahia

Cenarruzabeitia consiguió el bronce con cuerda, situándose en cuarta posición en la clasificación general y en cadete B María Cruz fue plata con aro y tercera en la general de esta categoría. Las gimnastas sénior no quedaron a la zaga: Lorea Armendariz es subcampeona de Gipuzkoa

sénior A, siendo oro con cinta y bronce con pelota, Ane San Martín consiguió la medalla de plata con pelota e Irati Yarza, única participante sénior Plus se llevó los tres oros. Las once gimnastas amateur se han clasificado para el Campeonato de Euskadi Amateur que se celebrará el próximo domingo en Durango y Cadete el 3 de junio. No tuvieron la misma suerte las tres componentes del equipo federado que optaba a clasificarse para el Campeonato de España por equipos. Malen Txurruka, Elena Sudupe y Jennifer Hernández

se colocaron en quinta posición entre un total de diez equipos con sus ejercicios con cinta, mazas y aro pero sólo cuatro consiguen plaza en el estatal. El club estará presente en el campeonato individual con Elene Varela y Nahia Arguiz. El club celebrará el Día de la Gimnasia, Gimnasiaren Eguna, el 3 de junio, más de cien gimnastas ofrecerán al público el trabajo que han realizado durante el curso y que tiene su colofón en esta jornada festiva que tendrá lugar en la plaza de Untzaga. Serán más de ocho horas de gimnasia, abiertas a la participación de las niñas y niños, jóvenes o mayores que deseen acercarse a este deporte. Se organizarán entrenamientos abiertos , talleres de maquillaje y juegos para los más pequeños.