EH Bildu pide un proceso participativo para los locales del interior de Errebal

EH Bildu ha solicitado un proceso participativo para los locales interiores de Errebal, aspecto que ya planteó en la negociación de los presupuestos de 2017. En este sentido, el grupo abertzale expone que «una vez que el futuro de Errebal se definió mediante un proceso participativo, planteamos la posibilidad de organizar uno nuevo, para definir los usos del espacio sociocultural interior, de cara a que la ciudadanía tuviese la última palabra». Por ello, este grupo de concejales afirma que «había que llevar la participación ciudadana en cuanto al nuevo Errebal al límite. La ciudadanía decidió sobre el futuro del edificio, ¿por qué no darles la opción de definir también los usos de la zona sociocultural? Pero el PSE, lamentablemente, no vio con buenos ojos nuestra propuesta. Nos informaron que habían formado unos grupos de discusión internos en el Ayuntamiento para definir los usos. Todo ello, a escondidas y sin informarnos a los distintos grupos de la oposición. Si no hubiésemos lanzado nuestra propuesta en la negociación de presupuestos no tendríamos noticias sobre estos de grupos de discusión ocultos. Queda claro que mientras el PSE tiene palabras bonitas como transparencia en la boca, ponerlas en práctica les resulta complicado». En opinión de EH Bildu, «estos grupos de discusión no son más que un lavado de cara para el PSE».

La coalición señala que se «apostó por la construcción de un macro centro comercial, una idea totalmente megalómana y la ciudadanía dejó claro que pensaba lo mismo en los resultados del proceso participativo. Un edificio sociocultural era lo más necesario y reclamado en las conclusiones del proceso». Así, también se expone que la obra ha sufrido un pequeño retraso, aunque su finalización está prevista en agosto de 2018. «A estas alturas, la obra ya ha tenido un sobrecoste. Se han tenido que sustituir y cambiar las instalaciones y tuberías colocadas hace tiempo porque ya no se construirá el tan deseado centro comercial del PSE y PNV». Así, recuerdan que «después de mucho esfuerzo e insistencia, en 2013, EH Bildu consiguió que se realizase un proceso participativo. Todo ello fue un hito para EH Bildu. Hasta entonces, PSE y PNV se habían obstinado en construir un enorme centro comercial en el solar de Errebal, pero su cabezonería chocó con la palabra y los deseos contrapuestos de la ciudadanía».