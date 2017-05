John Sager basa su candidatura en apoyar al aficionado extranjero y local

El norteamericano John Sager, uno de los tres candidatos a la presidencia del Eibar, presentó ayer su candidatura mostrando una severa crítica a la organización del proceso electoral y al Consejo de la SD Eibar «por dejar a un lado a los accionistas extranjeros». Su malestar abarca prácticamente todos los aspectos de la maquinaria de las elecciones a la presidencia del club armero. «No me ofrecen información, ni atienden las quejas de los accionistas que están confundidos con la delegación de voto y otros aspectos. A los extranjeros se les pidió dinero para la ampliación de capital y ahora no se les tiene en cuenta». En cuanto al sistema de votación mostró su queja por recibir los sobres de las votaciones el pasado 11 de mayo, «aunque a muchos chinos no les ha llegado todavía, con lo que desconozco si podrán votar». Al mismo tiempo se posicionó en contra «de este sistema que impone votos negativos, con lo que para un único candidato, como yo, esto es perjudicial». Asimismo, apuntó que no estaba garantizado el envío de los sobres a Notaría, desde correos postales de Estados Unidos y China. También, indicó que se le había «negado» la relación de accionistas, con los que hacer campaña. El abogado californiano mostró «sus dudas por la legalidad de las elecciones» y calificó, en castellano, de «chapuza» todo el proceso electoral. Sager tiene previsto celebrar una reunión con la directora general Patricia Rodríguez, «en el que podré sacar la última conclusión, sobre si impugno o no las elecciones, pero quien gane o pierda yo estaré con el Eibar».

A lo largo de 68 minutos dio cuenta de sus motivaciones y las intenciones si alcanza la presidencia del club. Dedicó unos pocos minutos a hablar de temas deportivos. «El Eibar está realizando una gran temporada y hay que seguir por el mismo camino. No veo necesario tocar nada, aunque la contratación del director deportivo y del entrenador parten de anteriores consejos».

Ofreció «trabajo duro» para trabajar desde el exterior, en la senda de la consecución de mayores apoyos al club. Su prioridad van a ser los aficionados. «Soy presidente de una peña de 60 personas, pero falta de un compromiso fuerte con los aficionados de fuera y los locales. No se puede permitir que el Consejo lance una rueda de prensa contra los aficionados -refiriéndose a las pancartas-, un asunto que se podía haber resuelto de forma más fácil»

El abogado de Sacramento dijo que «detecta en el extranjero una gran pasión en el club. No sólo entre las peñas, sino también en otros ámbitos». Mostró su interés en promocionar el club y la ciudad hacia el exterior. Repasó el proceso de ampliación de capital que llevó al club a tener más de 11.000 accionistas de todo el mundo, de los que cerca del 5 por ciento son extranjeros, «pero tal como actúa el Consejo no son vistos como importantes y no ha habido crecimiento para maximizar su potencial». Ese apoyo exterior se basaría en «promover el desarrollo de peñas por todo el mundo, programas para llevar a los accionistas de todo el mundo a partidos de la SD Eibar, programas de apoyo al turismo a Eibar y a otras partes del País Vasco, así como programar encuentros de pretemporada en Sudamérica.