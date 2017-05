El Katu Kale se queda a las puertas del ascenso a Segunda Provincial

El Katu Kale se quedó a las puertas de ascender a Segunda Provincial en la eliminatoria decisiva para subir ante el Internacional de Intxaurrondo. En el partido de vuelta tenía que ganar de siete pero se quedó en una victoria por cinco puntos, al vencer 54-59, insuficiente para superar la ventaja de seis que llevaba el Internacional. Fue un partido disputado en la cancha de Intxaurrondo. Allí el Katu Kale fue por delante todo el partido, a falta de un minuto para el final contaba con una distancia de siete puntos a su favor, acariciaba el ascenso. Al final del tercer cuarto iba con once puntos de distancia lo que hacia presagiar un buen cuarto final, pero no fue así.

El Katu Kale ha hecho una buena temporada, cumplió en la liga regular con su objetivo de jugar el play-off pero es aquí donde ha fallado, le ha faltado esa fuerza definitiva para ascender. No obstante, según ha manifestado a DV su técnico Iñaki Sánchez está a la espera de conocer si hay alguna renuncia de algún equipo de categoría superior lo que abriría la posibilidad de estar la próxima campaña en la Segunda Provincial. No obstante, la valoración de la temporada es buena, la pena es que no se ha certificado con el ansiado ascenso.