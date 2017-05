El Somos ha finalizado la Liga en una meritoria sexta plaza

El Somos ha finalizado la Liga en una magnífica sexta posición, valorada positivamente por su técnico Fernando Fernández tras haber ganado el último compromiso por 29-28 al Dominicos Zaragoza. El partido fue muy igualado ante un rival que tuvo dos expulsados y varias exclusiones pero que supo aguantar hasta el final y mantener sus opciones de sorprender a los armeros. Esta victoria ha supuesto cerrar una Liga de la mejor manera, sobre todo tras un comienzo con dudas y con dos ausencias a mitad de camino por la marcha de Erasmus de Cruz y la lesión de larga duración de Cardo, a las que se han sumado las lesiones, pero de menos tiempo, de Zabala, Garetxana y Alberdi. Un sinfín de contratiempos que se han ido salvando a lo largo de las distintas fases de la campaña. «Estoy satisfecho porque los chavales lo han dado todo y han sabido responder en cada momento a las dificultades que se presentaban. Hemos acabo en la sexta plaza, un puesto que ha sido bien recibido en una campaña que partíamos de la incertidumbre dado que era de transición. La respuesta ha sido magnífica y sirve para ir trabajando», afirma el preparador armero.

El Somos ha finalizado la temporada, ha dado carpetazo y espera ahora al nuevo proyecto. No se ha apuntado a ningún torneo oficial y toda su plantilla descansa. Los puntos logrados ante el Dominicos Zaragoza que fueron trabajados hasta el final fueron bien recibidos, era un partido igualado ante un rival que ha quedado con dos puntos menos. Anaitasuna de Pamplona y el Trapagarán de Trápaga se han clasificado como primero y segundo, respectivamente, para luchar en el play off por el ascenso a División de Honor B. Los armeros este año se quedan sin promoción, en las últimas temporadas han sido de los clásicos, pero esta vez no estarán.