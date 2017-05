«Queremos mostrar la verdad oculta que sufrieron muchas mujeres vascas»

El hall de entrada de la Casa Consistorial de Eibar, en Unzaga, cuenta con una imagen diferente a la habitual. Convertido, por unos días, en una sala de exposiciones acoge las fotografías de 63 mujeres vascas, a las que se les tributa un homenaje «por el papel activo que desempeñaron durante la Guerra Civil y el franquismo», y que llegará a «todos los rincones» de Gipuzkoa.

FICHA Exposición. 'Emeek emana' con 63 fotografías y testimonios de historias de la guerra y de la dictadura franquista. Cuándo. Abierta hasta el 21 de mayo. Dónde. Hall de la Casa Consistorial de Unzaga.

Las grandes fotografías, todas ellas con rostros de mujer, colgadas con cuerdas desde las barandillas del hall daban una imagen única, nunca vista, pero también solemne, entrañable y de sufrimiento.

Julia Monge, del colectivo Intxorta 1937, ente organizador de la muestra, 'Emeek emana' expresaba que «del defecto se hace virtud porque nos ha costado mucho colgar una exposición en un sitio que no está preparado para ello, pero llenar todo esto de caras de mujeres va a impactar a muchas personas. Queremos mostrar la verdad oculta que sufrieron muchas mujeres», explicó Monge.

En esta dirección, Monge contaba que «la primera sorpresa puede venir porque tratamos de conseguir que la mujer adquiera protagonismo, una vez que a lo largo de toda la historia han sido olvidadas. Aparecen siempre hombres y más en las guerras, pero en este ámbito la mujer siempre jugó un gran papel, tanto en la contienda, en la dictadura franquista y en la transición», explicaba Monge que relataba las múltiples facetas en las que estas mujeres habían desplegado su actividad. «La guerra tiene muchas caras. No todo transcurre en las trincheras, pero existieron muchas mujeres que dieron su vida por unos ideales, o sacaron adelante a sus familias, aunque muchas ellas murieron en el frente y sufrieron muchas penalidades. Hubo muchas médicas, enfermeras, brigadistas en la guerra y esto no lo podemos olvidar». El objetivo de la muestra es también el de tratar de mostrar historias de primera mano. «Hemos intentado que cuenten su historia desde su propia perspectiva. No sólo lo que les pasó, sino las luchas en las fábricas en los barrios, en el feminismo».

Mauro Saravia es el autor de las 63 fotografías, con sus correspondientes testimonios, en los que se recogen las vivencias en la guerra de muchas mujeres vascas, así como el papel activo que desempeñaron en el contexto histórico del franquismo, «desde puntos de vista e ideologías distintas, pero que resultan un fiel reflejo de la lucha que ejercieron», expresó Monge.

Junto a los retratos de las protagonistas, se cuenta con un pantalla que da a conocer, en forma de vídeo, los años oscuros de la ausencia de libertades , que se completa con un catálogo donde se resume la trayectoria de estas mujeres. En este sentido, Monge incidió en que «la educación democrática en pro de la paz, la igualdad y los derechos humanos exige trabajar en favor de la memoria, con el fin de lograr la restitución y para no se vuelvan a repetir los hechos».

El proyecto busca «hacer pedagogía en el ámbito de la memoria» y «dar visibilidad a la mujer». Esta exposición se sitúa en el contexto de ofrecer «un reconocimiento al sufrimiento de las mujeres y añadirlas a nuestra memoria colectiva». Para ello, se ofrecerán unos dispositivos de audio para seguir recogiendo testimonios de las personas que vean la muestra.