Joxe Enear (Escritor e ingeniero): «Matar por ideas carece de sentido»

Joxe Enear es el seudónimo de un eibarrés, ingeniero industrial, nacido en 1970, que ha escrito el libro 'Mi vida en una mirada' que cuenta ya con una notable aceptación de ventas en la comarca. En su novela se mezclan aspectos de ficción con vivencias del propio autor. El trabajo versa sobre un niño que presencia el atentado que se lleva la vida de su padre, cometido por un terrorista de ETA. La publicación ha sido editada por Círculo Rojo, y se ha puesto a la venta en Eibar, la Librería Iraolagoitia y en diversos municipios. En total se han editado 500 ejemplares.

-¿Cuáles son los motivos que le han llevado a escribir 'Mi vida en una mirada'?

-Siempre me ha gustado leer: sobre historia, geografía o novelas. Ocurre que hace unos años cogí la mochila y marché solo de viaje a Perú. Todos los días escribía en un diario mis impresiones del viaje. Lo enseñé a la gente de mi alrededor, a mi familia, y les gustó mucho. Entonces me dijeron, ¿por qué no escribes un libro? Después de mucho pensarlo, dado que soy bastante introvertido, me lancé a escribir el libro. Quizás por eso he creado mi primera novela.

-¿Se puede definir su obra como thriller?

-Sí, puede llamarse thriller. Era octubre de 1989. ETA mata a un policía nacional. Entre los dos disparos que se llevan la vida de un padre, el hijo, de nombre Luis, es la inesperada víctima presencial del atentado que cruza la mirada con la de uno de los terroristas. Este último inicia una huida desesperada luchando por sobrevivir hasta que se da cuenta de que enfrentarse a su pasado es la única forma de seguir adelante.

-¿Cuál ha sido el motivo de la elección de la temática terrorista y todo lo que conlleva?

-El tema es difícil y delicado, lo sé. Nací en 1970 y hemos vivido el conflicto casi desde inicio y ahora parece que llega al final. Nos acostumbramos a ello y trato de reflejar que matar por ideas es un sinsentido. Con el tiempo nos daremos más cuenta de que no tenía sentido. No trato de herir a nadie. No es mi intención. El argumento principal es ficticio y el atentado también. No obstante, las experiencias y las emociones son reflexiones propias.

-Nacido en 1970, ¿cómo ha vivido el conflicto?

-No hemos tenido más remedio que vivir el terrorismo con naturalidad. Es algo a lo que nos hemos tenido que acostumbrar. En mi cuadrilla en Eibar tenemos gente de ideologías muy diferentes y todos somos amigos. Este aspecto no lo he abordado en el libro, pero es un aspecto digno de mencionar.

-¿Y cuál es el motivo para la utilización del seudónimo?

-Un seudónimo es una barrera que pones tú mismo. Me he sentido cómodo porque desde la búsqueda de la editorial todo lo he hecho solo bajo un nombre que tiene un claro motivo. Perdí un hermano y un hijo, hace 10 años. Mi hermano se llamaba Josetxo y mi hijo Eneko. Por ello, he unido las primeras letras de sus nombres para recordarlos también.