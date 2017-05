Agustí Centelles nació en 1909 y muy pronto descubrió su vocación por la imagen. Su sueño era ser cámara de cine, pero la vida le llevó a ser fotógrafo con la suerte de que en un momento dado fue despedido y entonces compró una Leica. En tiempos de la II República esa cámara cambió su forma de ver la fotografía para pasar de la formalidad y lo estático de las grandes cámaras a la agilidad de un nuevo fotoperiodismo incipiente. La historia se cruzó en su trabajo y Centelles retrató una época convulsa en un trabajo que ayer llegaba a Eibar y que se puede ver hasta el día 28 en la casa de cultura Portalea.

Mayo Fotográfico daba ayer banderazo de salida a sus exposiciones, un total de nueve muestras que inundan de fotografía la ciudad. Los organizadores del Club Deportivo Eibar estarán hoy por la tarde en la plaza de Unzaga sacando su afición a la calle, pero en la sala de muestras destaca la historia hecha fotografía de Centelles.

Por la mañana dos de los encargados de montar las exposiciones eran Agustí Centelles, nieto del autor y su padre Sergi. «Mi padre dice en un diario que escribió en el campo de Brahms que la Leica le cambió la vida. Le permitió expresarse en la fotografía tal como él sentía». Agustí Centelles sacó fotografías que dieron la vuelta al mundo. La agencia francesa Havas se encargó de hacer llegar una foto del golpe de estado de 1936 en Barcelona a toda Europa, y también a la portada de la norteamericana Newsweek.

Esa imagen y otras 69 se pueden ver en una exposición que combina la fotografía y la historia. Agustí Centelles vivió tiempos convulsos. Estuvo en el frente de guerra y después estuvo exiliado en Francia. Allí guardó sus negativos de forma tan celosa que no lo contó ni siquiera a su familia. En 1962 pudo volver a Francia y sacó los negativos sin decir nada a nadie para guardarlos en unas cajas de metal. Ya en 1976 regresó y con todo el material envuelto pasó la frontera. «Lo volvió a organizar y fue entonces cuando los jóvenes fotoperiodistas le hicieron ver que el archivo que tenía era algo muy importante, no solo por la calidad de las fotos y la innovación que suponían en aquel momento sino por la historia del propio país» relata Sergi Centelles. Él mismo positivó las copias que se pueden ver estos días en Eibar con momentos como los hechos de octubre de 1934 en que la Generalitat proclamó la República Catalana, sus consecuencias, las elecciones de 1936, el golpe de Estado, el frente de Aragón y también su exilio en Francia. «Es el único fotógrafo que ha podido hacer fotografías dentro de un campo de concentración, no hechas por alguien de visita».

Montaña, concepto y más

Portalea presenta también desde ayer fotografías del Concurso internacional de fotografía de montaña que organiza el CVCE, y también 'Instantes', una colección del tolosarra Asier Garagarza. Todas ellas se pueden ver hasta el día 29, de martes a domingo de 18.30 a 20.30 horas. En la sala Topaleku se puede ver la exposición de Einer Rodríguez, con fotografía panorámica de Eibar y otros puntos de la geografía vasca. Mayo Fotográfico ofrece también muestras individuales y colectivas en El Corte Inglés, Centro Untzaga, Club Deportivo Eibar, El Ambigú y Portalea Taberna.