El Katu se complica el ascenso al perder en el partido de ida de la eliminatoria definitiva

Se complica el ascenso a Segunda Provincial al Katu Kale tras perder ante el Internacional de Intxaurrondo por 74-80 en la ida de la eliminatoria final. Debía sacar una ventaja suficiente para defenderse en Donostia en el definitivo partido de vuelta. Los eibarreses cayeron pero no se vieron inferiores. El partido comenzó con dos equipos fallones, con los visitantes jugando cómodos ante una defensa pasiva y permisiva en el rebote. A pesar de disponer de múltiples tiros libres, los eibarreses fueron a contracorriente. El Internacional terminó el primer cuarto con 12-20. En el segundo cuarto el objetivo era mejorar pero el juego no mejoró demasiado, pero una de las armas más potentes de los eibarreses, el triple, apareció en escena, y el acierto durante estos minutos les permitió seguir enganchados a un Internacional que jugaba con precisión. Al descanso se llegaba con la misma desventaja que en el primer cuarto, 31-39 tras empatar a 19 en el segundo cuarto. En la reanudación la intensidad del Katu aumentó, mejoró el cierre del rebote defensivo y la fluidez ofensiva que le dio otro aire a los de Iñaki Sánchez. A pesar de no anotar desde el exterior, los pivots dieron un impulso al equipo y vencieron el cuarto por 24-18, quedándose únicamente a dos puntos del Internacional, 55-57. Si los locales querían ganar, debían mejorar en defensa, ya que ganar encajando 80 puntos es complicado, y no lo consiguieron.

A pesar de estar cerca en el marcador hasta el final, un par de despistes finales inclinaron la balanza en favor del Internacional. El Katu Kale deberá remontar seis puntos, algo posible vista la infrautilización del juego interior y la pasividad defensiva. El Katu jugó con Arriaga (1), Mikel Lekunberri (-), Anderson (13), Arakistain (13), Will (15), Mikel Sanchez (-), Uranga (-), Arizmendiarrieta (5), Horcajada (-), Gorka (11), Garrido (14) e Hidalgo (3).