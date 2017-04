Manu Agirre (Maestro de Artes Marciales, árbitro olímpico e internacional y fundador del Club Kalamua): «El judo es una escuela de vida, mi idea es formar personas para el día de mañana»

Lleva 47 años en Eibar. Vino a cenar a una sociedad gastronómica, en Amaña, y se quedó a dormir. Fue el primer paso para quedarse. Es natural de Hernani. Le ofrecieron la posibilidad de poner un tatami en Eibar y lo hizo en la Escuela de Armería, pero con la condición de que tuviese la titulación para ejercer de profesor de Educacion Física. Así fue como recaló en la ciudad. Cuando llegó no existía nada relacionado con las artes marciales. Fue el pionero en impulsar el judo y el kárate en la ciudad. En la Escuela de Armería estuvo dos años y luego pasó al Instituto Ignacio Zuloaga, donde se instaló en su fase inicial el tatami del Club de Judo Kalamua, entidad fundada por este reconocido y prestigioso maestro de Artes Marciales.

-Además de judoca es árbitro olímpico e internacional.

-Antes no había las oportunidades que hay hoy en día para la práctica de estos deportes, solo cabían tres soluciones: competir hasta acabar tu vida deportiva; ser entrenador del equipo nacional, algo muy difícil ya que era potestad de Madrid; y la tercera era dedicarse a la enseñanza y el arbitraje, opté por esta última, sin idea de ser olímpico, pero al final llegué a tener este título.

«El judo ofrece seguridad y ayuda a canalizar la agresividad»



El Kalamua ha logrado que la Copa de Eibar sea puntuable para la selección estatal

-Hablar de Manu Agirre es sinónimo de muchos títulos.

-Cuando vine a Eibar era segundo dan y árbitro nacional, hoy soy octavo dan de judo, cuarto dan de jiu jitsu, tercer dan de sambo, tercer dan de defensa personal y entrenador nacional de estas tres modalidades de arte marcial. Además, primer dan de defensa personal femenina y primer dan de kobudo.

-¿Y como árbitro?

-Como árbitro he llegado a ser el director del arbitraje español, he arbitrado quince campeonatos de Europa, tres mundiales y unos Juegos Olímpicos, más olimpiadas de los Pequeños Países, así como los Juegos Macabeos mundiales y tres Juegos del Mediterráneo.

-¿En su trayectoria como judoca hay títulos?

-A nivel individual he sacado dos medallas de bronce en Campeonatos de España y por equipos logré formar parte de la selección española, compitiendo contra Senegal, a la que ganamos, y contra Francia con la que perdimos. A nivel internacional tengo varias medallas de primero y de segundo.

-¿Cuál es su valoración de las nuevas generaciones eibarresas en las distintas modalidades de artes marciales?

-En judo y jiu jitsu tenemos una categoría a tenernos en cuenta a nivel nacional, más en jiu jitsu que en judo. En judo tenemos campeones de Euskadi, el Club Kalamua tiene representantes en la selección de Euskadi en más de una categoría.En 2015 en jiu jitsu obtuvimos cinco medallas en los campeonatos estatales, en 2016 cinco medallas en los estatales y este año un total de nueve medallas. Como se puede observar la progresión es muy interesante, con números de crecimiento. Si el año que viene no sacamos medallas nos quedaría una valoración negativa, pero creo que iremos a más. En la historia del Club Kalamua tenemos desde campeones del mundo de lucha, a campeones de España federados, universitarios y militares. Sí hay una evolución generacional positiva, los veteranos han ayudado mucho a los que hoy son campeones y éstos a su vez están ayudando a las futuras figuras.

-¿Nos puede citar algunas figuras de relevancia?

-Sí, tenemos a Nekane Muguruza como deportista de Alto Nivel por el Consejo Superior de Deportes, con un quinto puesto y tres séptimos en campeonatos del Mundo. Y contamos con Iker Martínez, deportista promesa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, además de campeón de España y noveno en mundiales.

-¿Cuál es el perfil de un judoca?

-El judoca es un deportista normal, que no necesita más que ilusión y horas de entrenamiento. Para estar a gran nivel hay que entrenar mucho y con intensidad, pero pienso que esta es una máxima para cualquier deporte, es igual, si quieres sobresalir necesitas un gran sacrificio, un esfuerzo.

-Viaja mucho a Japón, allí su figura es reconocida por grandes maestros, ¿qué puede revelarnos?

-Desde hace trece años me desplazo a Japón. El fin de estos viajes no es otro que aprender, creo que me falta mucho por saber y es lo que busco en la cuna del deporte que practico. Hay otros que con menos categoría que yo lo saben todo, me parece muy bien. No solo estoy considerado en Japón, sino en cantidad de países. En mayo viene a Eibar el mánager del Departamento Editorial del Kodokan Institut, una personalidad en el mundo del judo.

-El mundo de las artes marciales en Eibar es muy abierto, empieza desde el multikirolak.

-En el multikirolak se practica el judo en categoría alevín y benjamín. La asistencia es alta, entre las dos categorías participan alrededor de 130 escolares.

-¿Qué ofrece el judo?

-Más que un deporte de autocontrol es un deporte que ofrece seguridad, ayuda a canalizar la agresividad. A una persona pasiva le sirve para espabilar y a una movida para controlar. Hoy cantidad de médicos recomiendan el judo como deporte educativo en todas sus variantes. Se trabaja la motricidad, la lateralidad, reflejos y valores como el compañerismo, entre otros. Para mí es una escuela de vida.

-No puedo olvidarme de la ayuda de los padres que han depositado en nosotros parte de la educación de sus hijos, a ellos les damos las gracias. Más que campeones mi idea es formar personas para el día de mañana. No todo el mundo nace para ser campeón, muchas personas practican judo u otras artes marciales solo como un deporte y disfrutan cantidad.

-Hablando del Club Kalamua no podemos pasar la Copa de España de jiu jitsu en Eibar.

-Este año vamos a por la tercera edición. Hemos conseguido que para ser miembros del equipo nacional haya que puntuar en las finales del Campeonato Estatal, en la Copa de Eibar y en la Copa de Cataluña. Este logro se debe a la gran acogida que han tenido las dos ediciones pasadas, destacando por su organización, trato dispensado, esfuerzo realizado y por la ayuda que aporta el Ayuntamiento y las casas comerciales. Todo este conjunto de aspectos nos anima a seguir con esta organización. Las selecciones de las distintas autonomías que han participado en las dos Copas de Eibar nos han felicitado por el buen trabajo realizado.