«La comida orgánica y no procesada debe ser la base de la alimentación del paciente oncológico»

«Comida órganica saludable y no procesada tiene que ser la alimentación base del paciente oncológico», explicó Maider Sierra, psicooncóloga y responsable del área de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Gipuzkoa, en un taller gastronómico que trata de paliar, a través de la alimentación, los efectos secundarios gástricos ocasionados por el tratamiento contra el cáncer.

La comida orgánica, como base de la dieta, es aquel conjunto de procedimientos denominados 'orgánicos' que evitan el uso de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales.

El taller, organizado por la AECC, transcurrió en la sociedad Izarra, en Unzaga, con presencia de 16 pacientes, junto a algunos acompañantes, que han pasado procesos oncólogicos. Los cocineros eibarreses Mireia Alonso y Jon Odriozola ofrecieron una serie de trucos y recetas a la hora de preparar alimentos que ayuden en el proceso del tratamiento del cáncer. Ambos chefs hicieron las delicias de los presentes transmitiendo pautas sobre gastronomía, previo a las varias indicaciones sanitarias impartidas por los miembros de la Asociación contra el Cáncer.

La pérdida de apetito es uno de los efectos secundarios más frecuentes durante el tratamiento oncológico



AECC de Debabarrena solicita voluntarios para el acompañamiento de enfermos y sus familias

Desde la cocina, Alonso y Odriozola prepararon ensaladas, cremas y postres, todo ello con el objetivo de conseguir que los pacientes se alimenten bien durante el tratamiento y sean capaces de tolerar mejor los efectos secundarios derivados del mismo. «Una dieta sana puede ayudar a mantenerte fuerte, prevenir lesiones en determinados tejidos o facilitar la reconstrucción de aquéllos que se han lesionado en el tratamiento», indicó Sierra.

En la explicación previa se indicó que muchas veces debido a los efectos del tratamiento, las células del cuerpo pueden verse afectadas. De hecho, ciertos tejidos relacionados con el aparato digestivo pueden ocasionar náuseas y vómitos, dificultades para la alimentación y anorexia, mucositis, diarrea, caída del cabello y cansancio o astenia, entre otros.

Pérdida de apetito

Estos efectos repercuten directamente en la nutrición. Por estos motivos, también se indicó que «cuando no eres capaz de alimentarte correctamente o no ingieres los alimentos adecuados, tu organismo emplea los nutrientes almacenados como fuente de energía, provocando una malnutrición con el paso del tiempo», expresó Sierra. Y es que la pérdida de apetito es uno de los efectos secundarios más frecuentes durante el tratamiento oncológico, o también ocurre una inflamación de la mucosa de la boca y garganta (mucositis), boca seca (xerostomía), y dificultad para tragar (disfagia), e incluso diarrea, estreñimiento e intolerancia a la lactosa. No obstante, algunos pacientes creen que los aportes de suplementos de vitaminas y minerales pueden ser beneficiosos durante y después del tratamiento, «pero en la actualidad no existe ningún estudio científico que avale dicha afirmación», se explicó en la sesión.

Asimismo se dió a conocer que una buena manera de llevar una alimentación saludable estaba en comer de forma variada combinando todo tipo de alimentación. Ningún tipo de alimento o grupo de alimentos contienen, por sí solos, todos los nutrientes necesarios para el organismo. Pero una dieta adecuada tiene que incluir frutas y verduras, que aportan fibra y ciertas vitaminas; proteínas, fundamentales durante el tratamiento oncológico; cereales, que aportan gran cantidad de carbohidratos; leche y derivados por su aportación de vitaminas, minerales, así como la realización de ejercicio físico.

Voluntariado

Finalmente, la AECC de Debabarrena, con sede en Eibar, solicitó voluntarios para el acompañamiento de enfermos y sus familias, en cuanto tengan que acometer alguna visita al hospital.

El nuevo personal que trabaja en esta sede, la psicóloga Miriam Márquez y la trabajadora social Ainhoa Oregui, han puesto especial interés en la necesidad de que la persona diagnosticada cuente con apoyo exterior tanto cuando se encuentre sola como con un apoyo familiar.