Andoni Zabala (Autor del cartel 80 aniversario del bombardeo): «Mi idea era llenar el cielo de aviones, pero me dijeron que fueron ocho»

Durante esta semana son varias las citas que recuerdan que Eibar tuvo que reinventarse después de una Guerra Civil que redujo la ciudad a escombros, que obligó a muchos vecinos a huir y que la convirtió en localidad castigada durante el consiguiente régimen franquista. La contienda se libró durante más de medio año en Eibar pero entre el 24 y el 25 de abril de 1937 la aviación italiana alineada con los golpistas arrasó la ciudad. Acompañando a todos los actos conmemorativos se ha editado un cartel que se puede ver ya en multitud de comercios y paredes de la ciudad. Su autor es Andoni Zabala (Eibar, 1985), licenciado en Bellas Artes que desarrolla su trabajo desde la academia Itzamna de la calle Bittor Sarasketa.

-¿Cómo surgió la oportunidad de realizar este cartel?

-Para entonces me estaba encargando de hacer la parte visual del espectáculo que se estaba preparando sobre el bombardeo y en una reunión me dijeron que había que hacer un cartel. Planteé dos bocetos al Ayuntamiento. Había pensado primero en el Santuario de Arrate. Tenía bastantes fotos de la iglesia tiroteada y dañada por la guerra, pero no se reconocía tan bien como la parroquia San Andrés. Era mi segunda opción, la ves y está sola, se reconoce muy bien. Después coloqué delante a Franco y Mola. Otra opción partía de la fotografía del agujero dejado por una bomba en Egogain.

«Pensaba que tendría que apañármelas con cuatro fotos pero hay un material espectacular»

-Y finalmente ganó la opción de San Andrés sobrevolada.

-Sí, mi idea original era llenar el cielo de aviones, pero me dijeron que fueron ocho. Y me tuve que ajustar al dato.

-Pero el cartel es algo creado, no es una fotografía.

-Exacto, de hecho los aviones son dibujados. Incluso hubo una persona que me dijo que los aviones vinieron del lado contrario, pero el cartel no busca un rigor histórico.

-¿La foto de la parroquia San Andrés fue el punto de partida?

-Sí. Es una foto que me pasó Jesús Gutiérrez dentro de una cantidad ingente de material. Empecé a seleccionar y creo que no es la mejor foto ni la que más me gusta, pero sí que es la que encajaba perfectamente en la idea que tenía para el cartel. La verdad es que existen unas fotos espectaculares, como para colgarlas en casa.

-¿Dice que los aviones son dibujados?

-Sí, dibujé unos aviones muy genéricos que al mismo tiempo se asemejan a cruces. Pero creo que si tuviera que hacerlo de nuevo me gustaría hacer unos aviones más fieles al original, a aquellos Savoia-Marchetti que bombardearon Eibar.

-El cartel salió a la calle y ahora lo puede ver todo Eibar.

-Yo creía que iba a pasar más desapercibido pero creo que a la gente le ha gustado. De hecho se publicó en Facebook uno sin acabar y ya empezó a correr, e incluso hay gente que me ha pedido el cartel a 100x70 que era el tamaño de los carteles de entonces. No pensaba que iba a tener esa repercusión. Lo hice con cariño pero bastante rápido porque no había mucho tiempo, pero me he quedado contento con el resultado.

-¿Le gusta especialmente hacer carteles?

-Sí, dentro del diseño es algo que me gusta, bastante más que hacer trípticos o elementos así. Un cartel no necesita mucha información, es una idea, algo que impacte. Es verdad que a veces me gusta cargarlos mucho y poner muchas tonterías, y claro, cuando me presento a los concursos de Sanjuanes o carnavales no suelo ganar.

-Todo esto surgió del apoyo visual al espectáculo que se estrena este viernes (hoy) en el Coliseo.

-Sí, es una charla espectáculo. Empezamos con unas reuniones en las que no sabíamos bien en qué se iba a concretar todo aquello y cada uno iba lanzando ideas. Al final, lo que se va a proyectar son imágenes que van tematizadas con lo que se van contando. No se sincroniza exactamente con la voz de Jesús Gutiérrez pero sí que siguen el guión como un apoyo visual.

-Hablamos de 80 años atrás, ¿había material?

-No te puedes imaginar. Yo mismo pensaba que tendría que apañármelas con cuatro fotos, pero resulta que hay fotografías con una calidad espectacular. Hay imágenes sacadas desde el avión, fotos de la parroquia San Andrés donde puedes hacer zoom y ver cada detalle... También hay fotografías más desgastadas, escaneos de otras fotos, escritas por encima... pero con todo el conjunto había mucho material.

-No sé si hasta ahora le había interesado la historia, o si este proyecto le ha acercado.

-Sin ser un erudito, siempre me había interesado la historia y en especial me llaman la atención desde pequeño los aviones de la II Guerra Mundial. Además, soy eibarrés y me pareció muy interesante tomar parte en este proyecto. Me he encontrado con gente que me ha contado historias que no conocía y que me han encantado. Por eso estoy muy agradecido, es un lujo tomar parte en todo esto.