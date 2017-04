Juan Pablo Fusi abre hoy los actos del bombardeo

Hoy hace 80 años Eibar despertaba desolada. Más de siete toneladas de explosivos habían sido lanzados desde el cielo para reducir buena parte de la ciudad a escombros. Siete largos meses como frente de guerra, con los puntos altos convertidos en trincheras, acababan con la fuerza bélica aérea haciendo añicos los esfuerzos por mantener Eibar dentro del bando republicano. Fueron hechos que marcaron un antes y un después para el devenir de la ciudad y por eso esta semana se recuerdan aquellos bombardeos con una serie de actos.

La primera cita llega hoy con una conferencia a cargo de un historiador de referencia. Juan Pablo Fusi Aizpurúa (San Sebastián, 1945) estará en el Teatro Coliseo para ofrecer una conferencia a las 19.30 horas. 'Reflexiones sobre la Guerra Civil' es su título. «La última vez que estuve en Eibar fue con Paul Preston» recordaba la semana pasada Juan Pablo Fusi. Fue en el año 2001 dentro de una serie de actos de recuerdo en el 70 aniversario de la proclamación de la II República.

Juan Pablo Fusi es historiador, catedrático de Historia Contemporánea y miembro de número de la Academia de la Historia desde 2014. Desarrolló su licenciatura en Historia en la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Filosofía por la Universidad de Oxford y recibió el título de doctor honoris causa en Humanidades de la Universidad de Nueva York.

Trece o catorce puntos

La conferencia que ofrecerá Juan Pablo Fusi no se centrará en lo ocurrido en Eibar o en Euskadi, sino que supone una reflexión general sobre la Guerra Civil española. «Voy a hablar de trece o catorce puntos que he seleccionado, desde los posibles orígenes de la Guerra, la situación de ambos bandos el 18 de julio, la oportunidad o no oportunidad de la República durante los seis primeros meses, la intervención internacional, la evolución de los distintos frentes... y todo muy brevemente porque es una hora de conferencia».

Su trabajo en torno a la historia de España de los últimos cien años ha sido reconocido en numerosas ocasiones y se ha plasmado en multitud de artículos y publicaciones. Juan Pablo Fusi señala su intención de «insistir en la complejidad de la guerra, en que toda guerra se degrada, como dijo Orwell, y que lo valoremos como lo valoremos, es una tragedia para España en su evolución histórica».