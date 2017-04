Baja el consumo de agua, pero sube el número de abonados de la red en Eibar

El consumo del agua de la red general de agua disminuye año tras año en Eibar, pese a que crece el número de abonados, según un estudio realizado por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. Así, el consumo de agua por abonado está en estos momentos en 75 metros cúbicos-año, para consumos domésticos y en 190 los no domésticos, con lo que hacen una media anual de 265 m3, cuando hace nueve años era de 106, los domésticos y 291 los no domésticos, haciendo un total de 397 m3 al año.

Esta reducción de la demanda no es nueva, sino que son muchos los municipios en los que ocurre la misma situación, motivada por un uso más racional del agua, pues grifos, cisternas y electrodomésticos están mejor adaptados, mientras que, por otra parte, esta mengua se ha conseguido gracias a la mejora de la gestión, incluido el control de fugas en las conducciones y otras mermas no contabilizadas.

Por otro lado, el número de abonados se ha incrementado desde con un total de 13.600 clientes en el 2007 -11.760 consumidores domésticos y 1.840 no domésticos (empresas)-, a 14.590 clientes -12.611 domésticos y 1.979 no domésticos- en el año 2016.

Los consumos de agua globales también se han reducido: en 2007 eran de 1.783.889 metros cúbicos -1.248.444 metros cúbicos los domésticos y 535.445 los no domésticos; y en 2016 fueron de 1.319.566 metros cubicos -un consumo doméstico de 943.520 m3 al año y no domésticos de 376.046.

El Consorcio de Aguas, además de una política de inversiones importante en la red de abastecimiento también está llevando a cabo la sustitución de los contadores antiguos por otros nuevos. A lo largo del pasado año se llevó a cabo la sustitución de 1.618 contadores, un 11%, cuando en el 2007 esta labor afectó a 383. Desde el año 2004 se ha llevado a cabo la sustición de 13.891 dispositivos, el 95%, del conjunto de contadores, con lo que el conjunto de los registros quedará renovado en poco tiempo.

La media trimestral del consumo en alta, es decir, el agua abastecida desde la red, se sitúa en el entorno de 406.000 m3. No obstante, el agua leída en los contadores del entorno urbano (baja) trimestralmente supone 330.000 m3. Esta diferencia entre alta y baja, se reparte en errores de los aparatos de medida, 8%; consumos no medidos (limpieza viaria, baldeo, servicio de extinción de incendios, etc): 2%; no controlados y fraudulentos: 2%; fugas en instalaciones privadas previas a los aparatos de medida, 2%, e ineficiencia de la red de distribución, 4 %.

Controles

Además de los controles diarios que se realizan en las estaciones de tratamiento de aguas potables de Urkullu e Ipurua, en la red de distribución de Eibar se han realizado 119 analíticas de control. El análisis de control incluye pH, conductividad, turbidez, color, amonio, fluoruro y bacterias. Únicamente dos muestras de red fueron calificadas como no aptas. El resto de las muestras analizadas dieron resultados correctos en todos los parámetros, con lo que se demuestra la calidad del agua de la red.