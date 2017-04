José Antonio Blanco (Escritor): «Trato de dar una visión un poco amarga de la realidad, pero después de la carcajada»

La portada del libro lleva impreso un nombre entre intrigante y cómico. Perroantonio es José Antonio Blanco, filólogo y periodista, alguien acostumbrado a trabajar con las palabras pero que tras el pseudónimo da rienda suelta a su imaginación. Lo hizo primero a través de la poesía, género en el que publicó dos libros, 'Dermatológicas/Y/Otros poemas' y 'Thriller', pero ya en este siglo se ha pasado a la prosa con un compendio de definiciones publicado por Trama Editorial. La casa de cultura Portalea acoge mañana lunes a las 19.00 horas una presentación en la que el autor estará acompañado por Antonio Rivera. Ambos hablarán sobre 'Te voy a hacer una autocrítica. Diccionario para entender a los humanos' en un acto que promete ser breve (por agenda deportiva) pero intenso.

-Toribio Echevarría publicó su 'Lexicón del euskera dialectal de Eibar' en 1965, y ahora llega 'Te voy a hacer una autocrítica. Diccionario para entender a los humanos'.

-No tiene nada que ver. El lexicón eibarrés de Toribio Echevarría es una obra lexicográfica seria, y el mío es un diccionario humorístico. Digamos que trabajamos en mundos distintos.

«Las palabras dicen una cosa pero tienen una intrahistoria que dice cosas muy diferentes»



«Todo funciona por el lado tenebroso y tardamos mucho en darnos cuenta»

-¿Cuándo y cómo surgió este libro?

-Lo empecé a tramar a finales del año 2012. Fue escribiendo una entrada diaria para unos blogs durante un año aproximadamente. Se replicaba en Twitter con bastante éxito y eso me dio mis quince minutos de fama como decía Andy Warhol. Terminé por publicar el libro en formato PDF y tuvo bastantes descargas hasta que finalmente a un editor madrileño le interesó, y lo ha publicado en el año 2016.

-Usted es de Barakaldo pero buena parte del libro está escrito en Eibar.

-Eso es. Yo nací en Barakaldo en 1961 y llevo viviendo en Eibar desde 1994. Por eso diría que la mayor parte está escrito en Eibar, efectivamente.

-¿Cómo surgió la posibilidad de hacer una presentación en Eibar?

-La primera presentación fue en Vitoria y la segunda en Bilbao. Allí estuvo José Luis González, técnico municipal de cultura, y creo que ese ha sido el inicio. Yo tengo una actitud muy discreta, escribo con pseudónimo y procuro pasar desapercibido. Por eso no suelo insistir en mi faceta cultural, que hasta ahora era secreta.

-¿En qué va a consistir la presentación?

-Va a estar conmigo Antonio Rivera, que fue viceconsejero de cultura del Gobierno Vasco, es profesor de Historia de la UPV, amiguete mío, y es un 'máquina'. Espero que hagamos una presentación divertida. Él contextualizará mi obra y yo haré un pequeño resumen de por qué escribí este libro, por qué se titula así, etcétera.

-Será mañana lunes a las 19.00, una tarde con competencia.

-No estaba previsto (ríe). Cuando hace un par de meses me ofrecieron las fechas no estaba previsto que hubiese un partido del Eibar. Algunas de las personas que tienen interés en venir ya me han advertido que también tienen interés en ir al partido de fútbol así que habrá que ser breve pero intenso.

-¿Somos tan complicados los seres humanos que necesitamos un diccionario para entendernos?

-No. Lo que ocurre es que los conceptos humanos, los conceptos sociales, están llenos de trampas. Las palabras dicen una cosa pero tienen una intrahistoria que dice cosas muy diferentes. Cualquiera que vaya a un funeral se llevará una sorpresa al oír que están hablando de una persona que no es la misma que él recuerda. Lo que yo he intentado es hacer definiciones de las palabras buscando ese anverso no explicado de las cosas. El funeral es una ceremonia en la que se despide al difunto, pero para Perroantonio un funeral es «una ceremonia en la que se despide a un difunto embalsamando, su recuerdo con mentiras». En mi diccionario pretendo dar esa cara de las cosas que yo creo que las explica mejor. Sobre todo se da en temas políticos, religiosos, culturales... en todas las facetas de la vida humana.

-¿Cuántos términos recoge?

-No lo sé, serán unos 300. No he sido nada exhaustivo ni metódico al hacerlo. He ido a por aquellos que me han preocupado a mí especialmente.

-Para el lector no es una lectura habitual. ¿Qué le transmite la gente que ha leído el libro?

-En general me encuentro con dos lecturas. Primero, me dicen que se ríen mucho. Segundo, que antes o después a alguien le acaba molestando algo de lo que lee. Eso es bastante frecuente. En la presentación que me hizo Imanol Zubero en Bilbao leyó un listado exhaustivo de todos los tipos de personas con los que me metía, y por eso a alguien le terminará ofendiendo. Pero por contra no son ofensas que buscan hacer daño a la gente, lo que trato de hacer es dar un visión un poco triste y amarga de la realidad, pero después de la carcajada. Si se da así es perfecto, porque eso es lo que yo andaba buscando.

-¿Hay palabras que piden alargarse en su definición?

-Sí. De hecho hay definiciones terriblemente cortas como «Europarlamentario: el concejal que sabía inglés». Y luego hay palabras como hipoteca en la que se va a una página y pico.

-¿Y se la da?

-En algunos casos sí, pero en general he tendido a ser breve. En el prólogo del libro cuento que es un intento de una idea que yo he tenido siempre, que es escribir una enciclopedia para explicar el mundo, no un diccionario sino un diccionario enciclopédico. Yo he tardado mucho tiempo en entender el mundo, de hecho creo que todavía no lo entiendo bien, y era algo que me podían haber explicado perfectamente a los 18 años. Seguimos viviendo hasta demasiado tarde sin darnos cuenta de cómo funcionan realmente las cosas, y teniendo una imagen como la de Matrix, donde vemos que todo funciona a base de amistad y amor, y sin embargo todo funciona por el lado tenebroso y tardamos mucho tiempo en darnos cuenta. Creo que la vida social es una especie de gran mentira que todos nos estamos creyendo pero a nada que empiezas a rascar un poco se empieza a resquebrajar. Yo he intentado dar esta visión pero con sentido del humor, sin amargarme.

-'Te voy a hacer una autocrítica'. ¿Cómo es eso?

-Realmente es un chiste que entenderán todas las personas que hayan estado en la órbita socialista o comunista. La autocrítica es un auto de fe comunista en que se reprende a un camarada por sus desviaciones. Normalmente en los partidos comunistas después de la autocrítica viene la purga y muchas veces el campo de concentración o la eliminación física. Entonces 'Te voy a hacer una autocrítica' en realidad debiera ser entendido como una amenaza (ríe).