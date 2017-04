Iñaki Arrizabalaga (Presidente del Eibar Rugby Taldea): «La temporada ha sido positiva, si hacemos bien nuestro trabajo los resultados llegarán»

Iñaki Arrizabalaga, (Eibar 40 años) es el actual presidente del Eibar Rugby Taldea. En la próxima temporada cumplirá cinco años en el cargo al igual que sus directivos. Como jugador estuvo jugando desde los 16 hasta los 33 años. Ahora juega algún partido con el segundo equipo. Durante muchos años jugó en la Liga Vasca y en sus últimos años encadenó dos ascensos y un descenso a Primera Nacional, actual División de Honor B, donde compite el equipo que preside.

- ¿Cuál es su valoración de la temporada del primer equipo sénior del Eibar Rugby?

- La valoración de la temporada es positiva. El año anterior nos salvamos muy justos en la última jornada ganando en A Coruña. Al hacer el análisis de aquella temporada vimos que habíamos sufrido mucho y andábamos un poco justos de gente. Había una combinación de jugadores veteranos y jóvenes que, a pesar de llevar ya dos años en la categoría sénior, no habían cogido el relevo de la gente veterana que lo había dejado y vimos que de las categorías inferiores no nos subía nadie. Como el objetivo es siempre ir a más detectamos que era necesario reforzar el equipo con gente de fuera. Gastón Ibarburu, actual entrenador, ya que llevaba un año con nosotros pasó a ejercer de entrenador del primer equipo. Además, apostamos por reforzar el equipo con Goyo, un segunda veterano que venía de Gernika y con Augusto, un zaguero argentino de 25 años que venía por primera vez a Europa. Pedimos más implicación y compromiso a la gente de casa, sobre todo a los jóvenes para andar más cómodamente.

«El multikirolak nos tiene que dar más frutos de lo que nos ha dado hasta ahora»



«Tener un equipo completo en cada categoría era impensable hace años»

- (...)

- Pensábamos que eso iba a ser suficiente, pero empezó la temporada y los resultados no fueron buenos. Los demás equipos de la División de Honor B se habían reforzado y el nivel de la categoría había subido. Además, veníamos de una dinámica descendente en los dos últimos años y en la primera vuelta los resultados fueron malos, aunque en el juego ya se empezaba a ver una mejoría. El punto de inflexión vino al final de la primera vuelta. Reforzamos el equipo con otro jugador Mauro, un tres cuartos que ya había jugado con Gastón que es un líder y un ganador nato, nos impulsó esa energía que necesitábamos. Hizo además las labores de segundo entrenador llevando la línea, pudimos hacer un trabajo más específico en la delantera y en los tres cuartos. Junto a Mauro, la vuelta en Navidad de Jon Arrizabalaga, un diez veterano, nos dio mucho y en la segunda vuelta hemos sido uno de los mejores equipos, ganamos cinco partidos en seis jornadas que nos hizo salir de abajo y terminar la temporada sin apuros. También jugamos partidos muy buenos contra 'gallos' de la categoría como Bera Bera con el que perdimos por poco en la segunda vuelta. Hemos terminado dándole la vuelta a esa dinámica que traíamos y terminamos con una dinámica muy positiva. Sabemos que haciendo el trabajo bien, los resultados llegarán. Si nuestro esponsor Avia nos sigue apoyando y con lo que nos da nuestro bar Guridi, pienso que podemos hacer cosas muy interesantes cara a dos años vista.

- Gran rendimiento del equipo femenino, ¿no?

- Una de las mayores alegrías de la temporada en cuanto a mejora de resultados y juego ha sido el equipo femenino. Y un porcentaje alto de este éxito ha sido elt rabajo que está haciendo Cristina con este equipo. Estamos entre los tres o cuatro mejores equipos de Euskadi y con un equipo de chicas muy jóvenes que rondará los 20 años su media de plantilla con lo que nos promete un futuro muy prometedor. Hemos tenido a lo largo del año más de 25 jugadoras cuando ningún año hasta ahora habíamos pasado de las 18 jugadoras. Cristina nos planteó dos años de formación de plantilla y a partir de ahí ver resultados. Pero ya estamos viendo resultados desde este segundo año, siendo capaces de pelear con todo un Getxo femenino por la segunda plaza en una primera liga que se jugó hasta el pasado mes de febrero. Además tres jugadoras que no llegan a 18 años, Kaiane, Ihintz y Aleu están siendo convocadas a concentraciones de una academia para la selección de España. Tenemos un futuro impresionante y con un poco de ayuda de algún patrocinio podemos ser el referente del deporte femenino en Eibar.

- Los equipos de base son bien considerados, le dan mucha importancia, ¿cómo lo considera?

- Por primera vez tenemos un equipo completo de Eibar en cada categoría sub18, sub16, sub14, sub12 y sub10. Tener un equipo en cada categoría era impensable hace unos años. Los resultados en general fueron flojos al principio pero han sido mucho mejores al final de liga. Y la dinámica es muy positiva. Pero hemos conseguido tener una estructura en la escuela y gente capacitada para hacerse cargo. Vemos que es fundamental tener gente capacitada para trabajar con los chavales y eso lo estamos consiguiendo con Gastón y Cristina y los jugadores del primer equipo. Y se está formando a gente de la casa predispuesta a este tipo de trabajos para el futuro. Pero lo más importante en la escuela es conseguir el valor de pertenencia del club de todos estos jugadores. Que sientan el club y que sean parte de él, bien jugando, disfrutando o trabajando para el mismo. Estamos inculcando a los equipos de las escuelas ese valor. Por ejemplo, ellos se encargan de organizar sus terceros tiempos y no sus padres, aunque los padres luego les ayudan en lo que organice cada uno. Y esto hace que el club se haga entre todos y que vaya creciendo de tal manera que, si no lo hacemos entre todos, la directiva no vamos a ser capaces de llevar este proyecto hacia a adelante.

- La organización del rugby en el multikirolak tiene un papel destacado, ¿cuál es su valoración?

- En cuanto al multikirolak estamos dándole una vuelta también. Organizábamos multikirolak y dejábamos una muy buena imagen en el pueblo, que es importante, pero no conseguíamos la captación de chavales para este medio. Hemos empezado a trabajar con gente más cualificada que lleva las sesiones de los sábados y hemos notado una mejora importante. El multikirolak nos tiene que dar más frutos que los que nos ha dado hasta ahora.