Recuerdo, reflexión y transmisión en el 80 aniversario del bombardeo

«Salí a la superficie, esto es, a Unzaga, y la Plaza parecía una tierra de cultivo tras haber pasado el arado. Vi a José Lizarralde arrollando el cable del tendido eléctrico caído al suelo por efectos del bombardeo. Me enteré que una bomba atravesó la cobertura del río ante el taller de Hijos de Astaburuaga, próximo al lavadero de Presagain, pero no fui a verlo. Bajo los arcos de la Casa del Pueblo, donde tenía su puesto de venta de libros, insignias, etc., murió Marcelino Echevarría y bajo los de Kaiku, nuestro camarero Manuel Vicuña 'Eltzekondo'. Los muertos en el refugio que atravesó la bomba eran muchos. Unos cincuenta o tal vez más. Al pie de Elgueta-calle, ante Kontzeju-zar, donde estaba el Juzgado municipal, vi dos camiones con los muertos, para subirlos, en camillas, al cementerio». Es un fragmento del libro 'Mis memorias. La guerra civil española: 20 meses prisionero' editado el año pasado por la comisión Ego Ibarra y que narra la vida de Santiago Arizmendiarrieta. El alcalde, Miguel de los Toyos, eligió ayer esta obra para recordar a todos aquellos que murieron en los bombardeos y también a los que sobrevivieron y tuvieron que dejar atrás una ciudad asolada. Lo hizo en el acto de presentación del 80 aniversario de los bombardeos de Eibar, una cita en la que representantes de Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Eibar quisieron dar una imagen de unidad en el tratamiento de la memoria histórica.

La directora de Gogora, el Instituto de la memoria, la convivencia y los derechos humanos, fue la representante del Gobierno Vasco y subrayó la necesidad del trabajo conjunto de las instituciones por encima de siglas políticas. «Por una parte es importante recordar aquellos hechos por la dignidad de las víctimas, personas que fueron ignoradas durante todo el franquismo y también durante muchos años en el periodo de democracia», señaló. Como segundo aspecto reseñó la necesidad de utilizar la memoria para mirar al futuro. «El desarrollo de la memoria vendrá si hay una valoración crítica, y autocrítica. La violencia nunca es el camino. Es necesario reflejar la verdad para reflexionar, y transmitir este mensaje a las próximas generaciones».

Aintzane Ezenarro se felicitó por el trabajo conjunto que desarrollan las distintas instituciones en materia de memoria histórica en Euskadi, algo que no se da a nivel estatal.

La Diputación Foral de Gipuzkoa estuvo representada a través de Denis Itxaso, primer teniente de diputado general y titular de la cartera de Cultura. Él aprovechó su presencia en Eibar para recordar la simbología de la ciudad en la Guerra Civil por haber proclamado el régimen republicano al que atacaban las tropas franquistas. «Eibar pagó su fe en la República, no fue una población más».

Actos añadidos

Denis Itxaso avanzó varias actividades organizadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa que llegarán a Eibar como continuación de este programa. Son iniciativas para dar difusión al trabajo que se lleva a cabo ante el problema actual de los refugiados. Del 20 de mayo al 20 de junio se podrá ver la exposición 'Sarajevo. Guerra y Paz' del fotógrafo Gervasio Sánchez, en el patio central del Ayuntamiento. En junio llegará una charla a cargo del periodista beasaindarra afincado en Jerusalén Mikel Ayestaran, y a partir de octubre habrá varias mesas redondas.

El programa conmemorativo de los bombardeos de Eibar en su 80 aniversario se presentó hace tres semanas, y ya entonces se señaló la intención de contar con las instituciones autonómicas y forales visto su interés en sumarse a estos actos.

Miguel de los Toyos abrió la comparecencia recordando los pasajes de la vida de Santiago Arizmendiarrieta y su descripción de los bombardeos en primera persona, el 24 de abril de 1937. «Él cuenta también cómo salió de Eibar, y me vienen a la cabeza cosas que son de absoluta actualidad. En Siria vemos que sigue habiendo bombardeos, gente que tiene que huir dejando atrás sus vidas... 80 años después seguimos equivocándonos» señaló. Por eso invitó a la ciudadanía a realizar una reflexión a través de unos actos que al mismo tiempo pretenden ser un homenaje para todos aquellos que perdieron la vida, o que se convirtieron en víctimas de un modo u otro.