Una mesa de trabajo coordinará la ocupación del espacio público

Más de 60 colectivos utilizan, en este momento, el espacio público eibarrés para la difusión de sus actividades, con lo que se trata de conseguir su correcta coordinación mediante la creación de una mesa de trabajo.

ASOCIACIONES Mesa de trabajo. Impulsada por el Ayuntamiento, se encargará de coordinar las iniciativas. Número. Cerca 60 colectivos realizan actividades de calle. Espacio. La mayor parte de los colectivos ocupan la plaza de Unzaga para el desarrollo de sus actos, pero con la inauguración de Errebal se exigirá a todos ellos que ocupen el espacio multiusos.

El alto número de entidades registradas, aunque es fiel reflejo del importante asociacionismo que existe en Eibar, y el hecho de existir otra serie de grupos más que solicitan la celebración de sus actos, mercadillos, o cualquier festejo, en el centro urbano, ha llevado al ayuntamiento a tratar de coordinar sus programaciones con respecto al espacio a utilizar.

El problema principal radica en que habitualmente es la Plaza de Unzaga, tanto en la zona más cercana a la Casa Consistorial como frente al hogar del jubilado, donde se concentra el mayor número de actividades de estos grupos y en segundo lugar se situaría Urkizu, que también alberga un buen número de actividades.

Pese al interés municipal de llevar estas actuaciones a otras zonas de Eibar siempre se ha recibido la negativa de los colectivos hasta el punto de que en alguna ocasión se ha producido la coincidencia de dos actos el mismo día e incluso a la misma hora, en las dos plazas de Unzaga. A los grupos les interesa Unzaga por la posibilidad de atraer a mayor público, dado que desde tiempo inmemorial todas las actividades han tenido lugar en este espacio.

El Ayuntamiento, como ente que concede los permisos pertinentes a estos grupos para la organización de sus festejos, tratará de convocarlos próximamente para marcar una serie de pautas al respecto.

Algunos de estos colectivos utilizan el espacio público durante varios días, con la contratación de carpas que gestiona el Ayuntamiento, con lo que la ocupación también se alarga en el tiempo. Se da la circunstancia que dentro del gasto del área de Cultura, la contratación de carpas ocupa un considerable coste. No en vano, en muchas ocasiones las malas condiciones meteorológicas hacen indispensable contar con espacios cubiertos que en este momento no se dan. Por ello, desde tiempo atrás, se ha configurado la construcción del espacio multiusos de Errebal, con objeto de dar cabida a todas las actuaciones que tengan lugar en Eibar dejando la plaza de Unzaga para uso ciudadano. De hecho, Errebal reservará espacios, con un escenario preparado al efecto, para llevar a cabo todo tipo de actuaciones con el consiguiente ahorro que tendrá a partir de su inauguración en el 2018 la no contratación de carpas.

Por todos estos motivos, el Ayuntamiento se plantea llevar a cabo la constitución de una Mesa de Coordinación para regular este tipo de ocupación pública, aunque más adelante con la apertura de Errebal la situación cambie.

Según comentó, el presidente del área de Cultura, Patxi Lejardi, «vamos a convocar a los grupos para abordar la puesta en marcha de una mesa que trate todos los aspectos en la ocupación de las calles y plazas. Por medio de esta mesa, se podrán conocer los días en los que un determinado espacio esté ocupado con la imposibilidad de organizar algún otro festejo».

El ayuntamiento exige también a los grupos que organizan alguna actividad que sus permisos estén presentados con un plazo de 20 días de antelación a la fecha de celebración de sus actos. En el caso de utilizarse equipamientos de carácter municipal se viene exigiendo el pago de fianzas.

Gran asociacionismo

Entre los grupos registrados que vienen utilizando estos espacios están los de Eta Kitto, Aek, Afagi, Maixa, Altzoa, comisiones de fiestas de Urki, San Cristobal y Amaña, Lambretta, Amaña es la Caña, Arrate Kultur Elkartea, Asociación Aguiña, Asociación de Disminuidos Físicos del Bajo Deba, Asociación de Jubilados Hobetu Nahian, Beheko Tokia, Antiguos Alumnos de Armeria Eskola, Asociación Artística Eibarresa, Comisión de Fiestas Urkitarrak, Frupo de Artesanos Eibart, Baile Aire Andaluz, Asociación de Comerciantes de Eibar, Filatélica Arrate, Peña Pedrucho, Promotores Taurinos, Aspace, Atzegi, Biztu, Casa Cultural de Galicia, Club Gimnasia Rítmica, Club Ciclista Eibarrés, Casa Cantabria, Club Deportivo Eibar, Dinbi Danba, Defibel, Deparkel, Dotoreak, Dya, Egoaizia, Eibar Centro Comercial Abierto, Eibar Rugby Taldea, Escudería Eibar, Euskal Bizikleta, Gautena, Gene Hiriari, Hogar del Jubilado de Ipurua, Hogar del Jubilado de Unzaga, Kili-Kolo, Lacasiun, Nagusilan, Pagatza, Peña Txinbera, Patronato de Beneficiencia, Proyde-Proega, Sd Bolos Asola Berri, SD Eibar, Caza y Pesca Diana, Safa, Uni Kultur Elkartea, Unidad Canina de Rescate (Ucas), Eibar Txori Lagunak, Eibartarrak, Club Lambretta y la peña Escocia La Brava.