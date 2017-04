Jimmy Barnatán (Músico): «Hacemos música norteamericana, en inglés, y ahora con un coro angelical»

Será difícil que alguien siga el último consejo que lanza Jimmy Barnatán en esta entrevista para el concierto que tendrá lugar este domingo día 23 a las 19.30 horas en la casa de cultura Portalea (entrada, 10 euros, 7 euros con tarjeta Coliseoren Laguna). El salón de actos no es un club con solera, pero la música tendrá la misión de transportar al público a la jam session de una urbe norteamericana. Aparte de su faceta de actor, Jimmy Barnatán lleva más de una década inmerso en los circuitos del blues y regresa a Eibar con su grupo The Cocooners y un disco nuevo, 'Bourbon Church', editado con la soraluzetarra 'Gaztelupeko Hotsak'.

-Regresa para tocar en Eibar dos años después de su anterior concierto aquí, en enero de 2015. ¿Qué ha cambiado?

-El estilo de música, los géneros por los que transitamos, siguen siendo los mismos. Nosotros somos dos años más viejos, así que imagino que tenemos dos años más de madurez musical. En este nuevo disco se incluye un barniz de góspel que los anteriores no tenían, algo más funk, pero respetando los géneros que hemos tocado en anteriores trabajos.

«Una iglesia de doce de la noche, una ceremonia de blues, de soul, de funky y rythm & blues»

-Sigue con The Cocooners, ¿ha habido cambios en las filas o se mantiene el grupo?

-Los mismos. Cinco para uno y uno para cinco. ¡Incorruptibles como las reliquias de los santos!

-¿Qué puede contar de los temas de Bourbon Church? ¿Siguen una línea clásica de blues o hay cambios?

-Sí hay cambios, aunque hay un par de temas que siguen los patrones canónicos. Nos hemos sentido muy libres a la hora de componer tanto melodías como armonías, y desde el country hasta el blues pop, insisto, golpeados por el góspel todos ellos, hemos querido con este álbum, darle una vuelta de tuerca.

-Habla de coros góspel, ¿más reminiscencias norteamericanas?

-Desde luego. Hacemos música norteamericana, la hacemos en inglés y ahora con un coro angelical, The Cocoonettes, que han elevado los temas al séptimo cielo (ríe). En serio, sus voces le dan una luz y un color que las canciones no tenían. Estamos encantados ¡y flipados!

-En este disco ha contado con colaboraciones destacadas.

-Sí. Mi amigo César Strawberry junto a Samu de Def Con Dos intervienen en el tema que abre el disco, 'Living on the Highway' y José Lucía, compañero de teatro en 'La cabeza del Bautista' toca la armónica en la canción 'Bourbon Church'. Estamos maravillados y encantados. Son unos genios además de buenos amigos.

-En esta ocasión tocará en una sala más pequeña, ¿la cercanía con el público es importante?

-Nos gustan todos los formatos, la verdad. Hemos disfrutado de tocar en escenarios inmensos como en el Hondarribia Blues Festival entre otros, y de las salas pequeñas. Como bien dices, tal vez hay más interacción con el público pero eso lo intentamos también en los escenarios más grandes, hacemos un show de mucho contacto. Nos gusta saltarnos la barrera que hay entre el que está sobre las tablas y el que no.

-¿Siendo actor y músico, se siente más observado sobre el escenario?

-Mucha gente viene con prejuicios. Afortunadamente se disipan en el primer tema. Nosotros no vendemos humo, y lo mío con la música no es un antojo de actor... Es más, contra lo que todo el mundo puede pensar, que ser actor te abre las puertas a la hora de cerrar conciertos y proyectos en el terreno musical, para mí ha sido un hándicap. ¿Observado? Sí, pero me da bastante igual (ríe).

-¿Cómo será el concierto que va a ofrecer en Eibar?

-Será un concierto de contacto, de interacción, será como entrar en una teórica iglesia, pero una iglesia de doce de la noche, no de doce de la mañana... Será una ceremonia de blues, de soul, de funk y rythm & blues. Oscuridad y luz al mismo tiempo.

-Si alguien que no le ha escuchado se le acerca y le pregunta qué música hace, ¿cómo se lo explicaría?

-No explicaría nada. Le aconsejaría, nada más, que se pida una copa de bourbon, se encienda un pitillo y que disfrute.