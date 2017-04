Nunca es tarde para el verbo 'to be'

Empieza la clase y la primera pregunta dice «¿habéis visto el correo electrónico que os he mandado?». Podría darse en las aulas 2.0 de Secundaria, en una rama tecnológica de FP o en la universidad del siglo XXI, pero no. Es el Centro social Untzaga, lo que muchos llaman aún hogar del jubilado, y el alumnado supera los 60 años de edad. La actividad varía cada vez más y los límites se van rompiendo. ¿Cuál es el tema ahora? Una clase de iniciación al inglés. «¿No os aclaráis con el verbo 'to be' todavía?» pregunta el profesor. «Eso para mí es como chino» se sincera una de las alumnas. Es la quinta clase, tiempo al tiempo.

El curso arrancó en el mes de marzo y continuará hasta mayo para un total de once clases de una hora y media a la semana. Ni muchos menos es suficiente para aprender una lengua pero sí que se trata de tener unas nociones. El objetivo se bifurca. Por una parte está la faceta lúdica. «¿Y si hay que salir a Europa con el Eibar el año que viene?» señalaba el cartel promocional del curso. El presidente del Centro Untzaga Félix Elcoroiribe, seguidor incondicional del club armero, defiende esta postura. «Ya veremos si llega el Eibar a clasificarse para Europa, pero nosotros ya nos hemos puesto a trabajar en ello» bromea. Pero hay otro objetivo más práctico en unas personas que cada vez ven más claro que las nuevas tecnologías no son terreno vetado para ellas. Los ordenadores, tablets y móviles inteligentes exigen un conocimiento a nivel de usuario en el que a menudo se encuentran con términos en inglés, y el curso les servirá para solucionar dudas de este tipo.

Aitor Arrieta es el encargado de convertir en políglota al grupo. Este estudiante de tercero de Magisterio vive el curso como unas prácticas con un alumnado exigente. «Si se cierran en banda será difícil que aprendan, pero si vienen sin miedo enseguida cogen unas nociones» señala. Aprender a presentarse, trabajar con guías de viaje y entender algunos conceptos básicos son los objetivos de un curso planteado para personas que empiezan de cero. «Hay quien ya sabía algo de inglés y de hecho, algunos del grupo se juntan los jueves para practicar. Es fantástico que intenten hablar en la medida que puedan» indica Arrieta.

Aprender frases

«No está de más aprender». María es una de las alumnas del curso y ve claro que el saber no ocupa lugar. «Además, tengo un hijo en Alemania y seguro que me vendrá bien practicar, aprender a preguntar algo, a saludar a la gente...». En la hilera de mesas de enfrente Roberto Iriondo es uno de los aventajados de la clase. «Estuve tres años en la Escuela de Idiomas pero por motivos laborales lo dejé. El inglés es algo que siempre me ha gustado y quería retomarlo. Por eso cuando vi que había un curso me animé a participar» explica. «Lo que estamos haciendo me parece sencillo, pero también es importante estar con el grupo».

Diferente situación es la de Félix Bernardo. «Yo empiezo de cero. Vi el cartel y me pareció una iniciativa bonita, así que me apunté». En su caso ve las dificultades de los primeros pasos en un idioma nuevo. «El profesor lo hace bien, pero los verbos me parecen muy complicados. Además, la pronunciación es muy diferente pero tengo ganas de aprender algunas frases».

Las generaciones jóvenes ya conocieron el inglés en las aulas, algo que no se da en la mayoría de quienes asisten al curso. «A mí me tocó francés» recuerda Lucía Carranza. «Y muchas veces cuando intento decir algo en inglés me sale en francés. La verdad es que lo veo muy difícil. Cuando hacemos ejercicios con el profesor parece fácil, pero cuando me toca hacerlos a mí...» reconoce. Pero no pierde las ganas y mantiene sus objetivos. «A ver si hacemos un poco de oído, ¡seguro que sacaremos algo en positivo!».