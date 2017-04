El Urbat Urkotronik ha alcanzado altas cotas con todos sus equipos

«Estamos frente a una temporada sensacional», señala el entrenador del Urbat Urkotronik Davide Cerchi. Realmente la temporada que está realizando en general con sus equipos este club armero es digno de resaltar.

El equipo sénior masculino y su endémica dificultad para abordar la Primera División de Euskal Herria, en esta campaña ha superada con creces, «nos encontramos con un equipo que no solo ha solucionado sus problemas de permanencia sino que ha terminado en la cuarta posición, metido en el play off para ganar el título y clasificado para el Campeonato Nacional de Tercera División en Madrid que se celebra en mayo y en el que el ganador subirá a Segunda Nacional». Otro éxito es el del primer equipo femenino. En su primer año ha ganado la Copa de Euskadi y está en el play off para subir a Segunda Nacional en el Campeonato de Tercera División Nacional que, como los chicos, se celebra en Madrid.

El equipo B masculino ha finalizado en mitad de la tabla en Segunda División de la Liga Euskal Herria, registrando un importante crecimiento individual de sus jugadores, su comportamiento ha sido positivo, el técnico del Urbat Urkotronik, Davide Cerchi, le otorga un valor extraordinaria al papel desempeñado por este equipo en aras de pensar a futuro. Siguiendo con la trayectoria extraordinaria de los equipos, el cadete se encuetra primero en la Liga de Euskal Herria, ha ganado todo los partidos, ganará seguramente la liga y está clasificado por el Campeonato de España en el mes de julio en Las Palmas de Gran Canaria en la que se espera pueda luchar por una medalla.

El infantil ocupa la quinta plaza de la liga de 21 equipos y está mejorando su octava posicion del año pasado, mientras que el equipo alevín- benjamín, que participa en una liga poco competitiva como es la escolar provincial, viajará al famoso Torneo Internacional Rafa Feliz a finales de mayo en Zaragoza, lo que le vendrá bien para poder alcanzar un nivel de juego más exigente y competitivo.

Individualidades

En la valoración del técnico Davide Cerchi a nivel individual destaca a Eneko y Jon Trebiño que han sido seleccionados por el Biwba, una entidad que está instalada en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona para poder ir a un torneo en Eslovaquia junto a los mejores de lo nacidos en 2002 en España para enfrentarse esta semana que viene en Bratislava al Partizan de Belgrado, Mladost de Zagreb, Ferencvaros de Budapest y Waspo Hannover, es decir , a lo mejor del waterpolo continental. Seis jugadores del Urbat Urkotronik han participado en Madrid en los Campeonatos de España de Autonomías con la selección de Euskadi. Las féminas Elene Molina (capitana de Euskadi), Ezozi Akizu y Miren Urizar han finalizado quintas. Los chicos Antón Akizu, Unax Unceta y Xabier Eguidazu han finalizado en sexto lugar. La representación eibarresa ha marcado 20 goles dando un buen empuje a las selecciones vascas. Actualmente, Elene Molina ha estado en Madrid entrenando, al ser seleccionada por la Federacion de España entre las mejores de las nacidas en 2003 en el estado.