Pincho-pote temático de Ekingune sobre la gestión de los proyectos en negocios

La asociación Ekingune pondrá en marcha un pincho-pote temático que lleva por título: ¿Cómo sacar partido a 'La Nube' en la gestión de proyectos de un negocio? Esta iniciativa tendrá lugar en Arrate Kultur Elkartea, el 27 de abril, en horario de 19.00 horas a 21.30 horas. En la temática de la jornada, se aborda desde '¿Qué es dirigir-liderar un proyecto?', las características de los proyectos en el siglo XXI, las aplicaciones on line y su uso en la gestión de proyectos, la comunicación, la gestión de actividades, nuevas tendencias, Lean, Kanban, Scrum, con ejemplos prácticos'. Posteriormente, se abordará '¿Cómo realizar la integración y automatización de procesos entre las aplicaciones?, la tendencia de las nuevas aplicaciones on line. ¿Que hacer para no morir en el intento y realizar con éxito la función principal de dirección y líderazgo de un proyecto'. Por medio del pincho-pote temático se ofrece un formato de formación desarrollado para hacerla más cercana y que se adapte mejor a las necesidades de los asistentes, en un tono más informal y a través del cual se pueda compartir mejor el conocimiento.

El acto está dirigido a todas aquellas personas, ya sean emprendedoras, autónomas, pequeñas empresas o trabajadores, por cuenta ajena, que quieran estar al día de las nuevas tecnologías y de las herramientas de internet.

Las inscripcions se hacen enviando un email a ekingune@ekingune, o llamando al 943 208 420.