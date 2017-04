Crítica de EAJ-PNV por el remanente de tesorería

EAJ-PNV ha mostrado su crítica por la existencia de un remanente de tesorería cifrado en 15,2 millones de euros, de los cuales 2,4 millones se destinarán a Errebal y otros 4,7 a gastos de partidas presupuestarias. Por este motivo alegan que «quedan 8,1 millones para financiar posibles créditos adicionales, y los informes técnicos que tenemos indican que parte del mismo podría ser utilizado», señala la concejal de hacienda del PNV, Elena Ibañez. Según sus manifestaciones «todo indica que parece que se va aseguir engordando el presupuesto como quien ceba un cerdo, consciente de que le llegará su san Martín, y todo indica a que el san Martín del PSE serán las próximas elecciones, cuando tocará romper la hucha y gastar dinero en no se sabe qué». Por todo ello, los jeltzales se preguntan «¿cuál es el interés del PSE en tener tanto dinero en desuso?», a lo que añaden que «tal vez su intención sea construir un nuevo polideportivo a costa de desatender durante años necesidades imperiosas de la ciudad».

EAJ-PNV lamenta la «más absoluta ausencia de planes que se desprende de los informes técnicos, que señalan un bajísimo endeudamiento, 8 veces inferior al límite, y una alta generación de remanentes de tesorería». En este sentido, los nacionalistas afirman que «el presupuesto municipal de 2016 se aprobó con 33,2 millones de euros y se ha cerrado con 38,9 millones, por lo que no parece descabellado que el PNV propusiera para 2017 un ajuste de más de tres millones de euros. Vamos a seguir haciendo propuestas aunque el PSOE siga pisando el freno. Lo grave no es que frene las ideas del PNV, sino que está frenando el progreso de esta ciudad condenándola a un empobrecimiento cada vez mayor respecto a su entorno, dejando de hacer inversiones para las que está capacitado, y al final son los eibarreses los que están pagando esta dejadez», ha advertido Ibañez. Desde la formación nacionalista aseguran que estos datos «revelan que hay capacidad inversora y que el PSOE está haciendo presupuestos fictícios, con gastos engordados e ingresos no contemplados, para seguir engordando el remanente de tesorería. Todo ello nos lleva a afirmar que las enmiendas presentadas al presupuesto municipal se podían asumir en su práctica totalidad, sin que el PSOE renunciara a sus propuestas, simplemente ajustando el presupuesto a la realidad», indican, por lo que finalizan comprometiéndose a «seguir siendo el grupo municipal que se toma el trabajo de enmendar partida por partida de la gran mentira del presupuesto municipal y seguir siendo propositivos para que ese dinero ocultado sea utilizado para inversiones que impulsen la reactivación económica y la regeneración urbana».