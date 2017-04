Las Jornadas de Teatro reunieron a 4.978 espectadores, un 11% menos

Calidad y cantidad se entremezclan a la hora de valorar un hecho cultural. Las Jornadas de Teatro de Eibar cerraron su telón el jueves con los actores de la compañía vasca Borobil en 'Jokoz kanpo', y con ellos se cierra una edición redonda, la número 40, la de talla XL. La satisfacción de contar con un festival de un alto nivel artístico contrasta con no haber podido igualar las cifras del año anterior.

El programa ofertaba 23 funciones entre el 5 de marzo y el 6 de abril, en su mayoría en el Teatro Coliseo pero también algunas en el Complejo Educativo. De las 11.592 localidades que se pusieron a la venta se ocuparon 4.978, lo que supone una asistencia media del 42,94% del aforo, unas 220 personas por función.

Esas cifras suponen un descenso de espectadores del 11% respecto al año anterior. Fuentes municipales sitúan la reducción de 615 espectadores en el hecho de no contar con funciones de cómicos conocidos que hayan atraído masivamente al público como en ediciones anteriores, tales como Faemino y Cansado o Luis Piedrahita. Las Jornadas no comenzaron con buen pie ya que la obra 'Héroes' que abría el programa tuvo que ser pospuesta por problemas de salud de uno de los intérpretes. Era una de las obras que más interés habían despertado en la venta anticipada y fue sustituída por un espectáculo que no tuvo el mismo tirón de público.

El público reconoció el prestigio de 'Incendios' llenando el teatro en un drama de tres horas

Sin embargo la máxima de que la comedia es el género que más atrae se rompió este año con 'Incendios'. «Es una obra que duró tres horas y cuarto, dura, con una temática de tiempos de guerra, un drama... y tuvo al público pegado a las butacas» señala el técnico de Cultura del Ayuntamiento José Luis González. «Es uno de los acontecimientos teatrales del momento y llegaba con un prestigio que el público ha reconocido llenando el teatro».

Además del lleno de 'Incendios', otras dos funciones rozaron el cartel de no hay entradas. La compañía valenciana L'Om Imprebís lo hizo con su espectáculo 'La Crazy Class', y también la Gala de Magia en su función de tarde consiguió reunir a más de 400 espectadores en el Teatro Coliseo.

Fuera de lo numérico las Jornadas de Teatro demostraron que los nombres de actores y actrices conocidos que llegaron a su 40 edición lo hicieron por méritos profesionales. Aitana Sánchez-Gijón ofreció una exhibición de interpretación con 'Medea' en el escenario del Complejo Educativo. También Josep María Flotats en el arranque de las Jornadas hizo disfrutar al público, tanto en su actuación como en la conferencia inaugural. Desde más cerca llegaba 'Último tren a Treblinka' que también dejó huella con una obra destacada que se ofreció en Eibar tanto en su versión en castellano como en euskera.

Las Jornadas de Teatro han conseguido acercar a Eibar diferentes estilos desde distintos puntos geográficos y con temáticas de todo tipo. También el teatro vasco ha estado presente con una diversidad de funciones. Dentro de este último capítulo se puede destacar el hecho de haber contado con la participación de una actriz eibarresa como Rosa Martínez-Alcocer actuando con otro músico eibarrés, Fran Lasuen, en 'Frida'. Otro intérprete vecino fue Manuel Agredano que llegó integrado en la compañía Micomicón. Y la participación de Narruzko Zezen que se reinventa curso a curso fue otra noticia positiva desde el ámbito local.

Coliseoren Laguna

La reducción en el número de espectadores se traduce en un descenso de la recaudación en taquilla, cifra que se reduce más por la incorporación de la tarjeta Coliseoren Laguna. El público pagó 44.600 euros por sus entradas respecto a los 57.000 del año anterior. La bajada de ingresos por esta vía es más acusada ya que un 21,34% de las entradas fueron adquiridas por persona poseedoras del carnet Coliseoren Laguna. Eso les ofrece unos descuentos que rondan el 30% del precio de la entrada. No obstante se considera como positiva la fidelización de público que se logra mediante esta tarjeta.

En cuanto al sistema de venta de entradas, internet no llegó a la mitad del total de reservas, ya que en las funciones de las Jornadas de Teatro un 53,47% de las localidades se adquirieron en taquilla.