Por un dulce San Blas... con bata blanca

«¿Qué le falta a San Blas?» preguntaba el párroco Xabier Zubizarreta en la bendición más multitudinaria de ayer. «La bata, porque era médico, tenemos que hacer un San Blas con bata blanca», respondía él mismo. Bata no, pero manto blanco es el que traían los miles de dulces que recorrieron ayer las mesas de toda la ciudad. Eibar se llenó de un olor anisado y un sabor que está grabado a fuego en las papilas gustativas de la ciudad.

Para las 10.30 de la mañana las primeras habituales ya estaban en su banco de la parroquia San Andrés. «Estos 'sanblases' se van directos a Bilbao», señalaba una de ellas. Que unas tortas tan tradicionales viajan estos días es algo sabido, pero la afición no se queda ahí. «Yo les mando a las hijas todos los ingredientes para que los hagan en su casa. Allí no encuentran lo mismo, no les queda igual». Las recetas pasan de generación en generación y las centenares de personas que celebraban ayer San Blas se mostraban orgullosas de cumplir un año más. La transmisión tiene que ver mucho con las tradiciones y por eso ayer San Andrés recibía a muchos niños de corta edad, algunos haciendo 'pira' de la escuela, todo por disfrutar en familia de la tradición más dulce.