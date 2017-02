El PNV presenta una enmienda al presupuesto para contar con un Kafe Antzokia en Eibar

EAJ-PNV ha presentado una enmienda al presupuesto municipal para habilitar una partida tendente a comprar el inmueble del antiguo cine Rialto, donde desde hace 10 años se encuentra la Plaza del Mercado provisional. Su propuesta, que data de hace varios años, trata de revitalizar esta zona, «al tiempo que se convertirá en un referente comarcal formando un tándem cultural, entre Errebal, Coliseo y Kafe Antzokia, de cara a mejorar la oferta cultural y atraer a la clientela al comercio».

El portavoz del grupo municipal Eibarko EAJ-PNV, Josu Mendicute, aprecia que municipios mucho más pequeños «hacen sostenible una infraestructura de este tipo, y la juventud eibarresa conoce los Kafe Antzokias no sólo de Donostia o Bilbao sino de Ondarroa, Elgeta o Durango, y no se explica cómo Eibar no es capaz de estar a la altura», expone.

Mendicute no ha ocultado su pena al observar que jóvenes eibarreses asumen la gestión de Espaloia Kafe Antzokia en Elgeta, ante la imposibilidad de gestionar un proyecto de esas características en la ciudad armera. «En Eibar tenemos gente que podría dinamizar un equipamiento de estas características y el ayuntamiento tiene dinero para afrontar retos como éste. Hay fondos suficientes ocultos en el presupuesto municipal y pronto vamos a tener conocimiento de la cuantía del remanente de tesorería, que una vez más va a ser millonario».

También se recuerda como en el año 2010 se puso en marcha una página de Facebook para reclamar un Kafe Antzokia en Eibar con el nombre 'Kafe Antzokixa nahi dogu Eibarren' y fueron 1.208 las personas que se unieron a la página para respaldar esta petición.

Finalmente, el PNV eibarrés aprecia que «la permanencia del mercado provisional durante 10 años en el Rialto es un exponente más de la falta de planificación con la que se viene gestionando el ayuntamiento. El alquiler provisional nos lo podíamos haber evitado comprando desde el minuto uno este local céntrico»