En unos tiempos de postureo político, investigador y social, cuando una persona transmite transparencia y limpieza lanza un balón de oxígeno a la sociedad. Pero cuando esa misma persona habla sobre aspectos de su vida, al final sale a relucir su gran magnitud. Es el caso de Juanjo Álvarez Rubio (Zumaia, 19646), galardonado con el premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales y que intervino en Armeria Eskola en el ciclo de conferencias 'Ondo Egindako Lana'.

En esta nueva sesión, se reconoció el trabajo de este catedrático de Derecho Internacional, exdirector académico de la UNED en Bergara y que ha desarrollado una amplia actividad como director de cursos y ponente en foros nacionales e internacionales.

Álvarez atendía las preguntas de su profesor en el colegio Larramendi, de Donostia, el txistulari José Ignazio Ansorena. La distinción de Eusko Ikaskuntza se otorgó con la unanimidad del jurado, que destacó su «impresionante» currículum. En el acto Ansorena explicó que «cuando preparaba las preguntas me di cuenta e que ocupaba su trayectoria hasta un total de 46 páginas».

En un tono muy ameno y emotivo, Álvarez explicó que «me mueve el afán de ser útil a la gente, pero yo no me planteo ser un ejemplo de trabajo bien hecho. La Universidad da mucha vanidad y la enseñanza te vuelve más egocéntrico. Me quedo con que la gente se quede con un buen poso tras haber estudiado o trabajado conmigo. El trabajo universitario que se refleja en un currículum no es más que un suma y suma, y que queda ahí».

Lleva 30 años ya trabajando en docencia universitaria, pero su reto diario como profesor es «elevar la pasión por el conocimiento. La Universidad está mejor que cuando estudiamos nosotros, pero está muy regularizada y sindicalizada. Nos falta a los 4.000 profesores, el sentido de pertenencia a un país. Es verdad que somos unos privilegiados, y se mira mucho a nuestros derechos y poco a las obligaciones, pero tengo que decir que en la UPV somos superiores en conocimiento a la media española y a muchas universidades privadas que imparten nuestras materias».

«Somos autocomplacientes»

En cuanto al alumnado y la juventud en general expresó que «hay que despertar los valores de la disciplina a los jóvenes. Motivar a los alumnos para decirles la importancia que tiene aprender, que es indispensable. Concienciarles para que sirva lo que enseñas, pero para ello hay que bajarse del pedestal y situarse a nivel del auditorio»».

Contaba Álvarez que cuando iba a casa de Ansorena volvía con un libro. Apasionado de la lectura, su opinión de cada libro era «encontrar la posibilidad de sumergirse en muchos mundos a los que es imposible llegar».

No faltaron las referencias a la situación política. «En este país somos muy autocomplacientes. Pensamos que lo hacemos mejor que los demás. Nos miramos mucho al ombligo. Estamos pasando de gestionar la indignación a gestionar la incertidumbre. Los políticos parece que no sienten que existe entre la ciudadanía una desafección de la política».

Sus ideas sobre el mundo empresarial y laboral salieron a colación. «Es necesario la unión de un concepto de país y trabajo organizado. Es más fácil instalarte en el cabreo que en la búsqueda de soluciones. Todo el personal de forma unida tiene que tener claro qué es el concepto de empresa».

«Europa es libertad»

Declinó participar en la política y expresó que «no me motiva ser político. Prefiero vivir la política en auzolan. Los corsés son tales que cualquier idea no se podría llevar a cabo en el mundo político, aunque reconozco el valor que tiene en la sociedad». Defensor de Europa mantuvo Álvarez que «aspiro a que no se vaya por el sumidero de los egoísmos estatales. Europa es un reducto de libertad. Yo confío en los ciudadanos. O nos integramos más o nos desintegramos. Tenemos muchos valores en la sociedad europea, muchos más que los que tiene Estados Unidos en protección social. Los vascos dejamos las guerras fronterizas y nos unimos a Europa. Programas como Erasmus quitan el pasaporte, las tribus, los países».

¿Hay lugar para la esperanza?, fue la última pregunta que le interpeló Ansorena, citando las guerras, refugiados, la convulsión social, o las elecciones americanas. «Soy pesimista constructivo. Europa es una potencia emergente. El proyecto político de Europa es la audacia de la esperanza. Somos mejor sociedad que la de entreguerras o la que heredamos después de la Segunda Guerra Mundial. Confío en los jóvenes. Ellos no se lanzarán a una guerra, pero todos tenemos que hacer bien en nuestras parcelas. Mis hijos son conscientes de que asesinar por razón de ideas no tiene cabida. Esos mojones políticos los han vivido».

Padre de cuatro hijos, afirma vivir la familia con intensidad. «Te ayuda a dar sentido a la vida. Es un motor de la vida». Ayudar a la gente es su impronta e incluso contó que había apoyado a una familia pakistaní. Terminó el acto con un baile de Ansorena dedicado a Álvarez.