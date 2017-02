Llegó a jugar en la SD Eibar, «en donde conocí la disciplina»

En su intervención Álvarez respondió a los motivos por los que siempre salía en las fotografías 'encorbatado'. «Solo dos veces sale sin corbata», dijo Ansorena, a lo que contestó Álvarez que utiliza el traje «por comodidad». Recordando su pasado en la SD Eibar valoró que «en el fútbol no hay jerarquía. El fútbol es el escape emocional o irracional. Me marcó una disciplina. Es el circo romano del siglo XXI, pero una pasión como juego», dijo.

Su infancia estuvo condicionada por el trabajo de su padre. «Salimos de Zumaia con tres años, para irnos a Burlada. Después a Valladolid y al final a Lasarte. Todo ello te imprime un carácter». Preguntado sobre su «excesiva paciencia» con la que afronta todas las cuestiones de la vida, reconocida por él, apuntó que uno de sus valores principales era el de esquivar el conflicto. «No tengo la sensación de derrota cuando cedo. No soy capaz de vivir en el conflicto», expresó Álvarez. Poco amigo de la parranda, Ansorena decía que en cierta ocasión le hizo bailar, «lo que pasa es que como no bebo alcohol no me desinhibo nunca. No creo que sea soso, y ahora puedo decir que disfruto con lo que hago. Es importante reírse de uno mismo también».