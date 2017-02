Los cadetes del Urbat dan pasos hacia el título de Liga

El equipo sénior del Urbat Urkotronik no tuvo jornada al ser aplazado el partido ante el Fortuna, pero sí el resto de conjuntos de la cantera. En el muelle Churruca de Portugalete jugaron los cadetes frente a la Náutica. Tras tres partes muy sufridas (6-6), los eibarreses, en otro partido bronco, sacaron pecho y se llevaron los tres puntos con un Oier Lete que estuvo sensacional para acabar el choque con un claro 6-10. Los cadetes tienen como claro objetivo hacerse con la Liga de Euskal Herria. Los alevines se desplazaron a Gasteiz para enfrentarse al Lautada en una piscina de tamaño diferente de la que están acostumbrados en Eibar y con rivales mayores. No pudieron sobreponerse a las dificultades y cedieron por 4 partes a 0. El Infantil se enfrentó al Larraina en Pamplona, tenía que certificar matemáticamente el pase al grupo de Top6 del waterpolo vasco y los chicos de Orbea, para quitar cualquier duda, se impusieron 2-18. El Urbat3H femenino no pudo con el Oiasso Bidasoa y cayó por un 6-10 final. Las campeonas de Copa de Euskadi no cuajaron un buen partido. Esta derrota no difumina para nada su buena trayectoria.