«Pido perdón, pero no me voy a colgar en la plaza»

El alcalde, Miguel de los Toyos, señaló que «asumimos la responsabilidad que dentro del Ayuntamiento se ha producido, pero hemos actuado con exceso de buena fe». Así, explicó que se había aprobad0 la ordenanza fiscal, pero despúes se consideró que la tarjeta no acogía a las unidades convivenciales de RGI. No obstante, la emisión de la tarjeta quedará normalizada para el mes de marzo. «La entrada de los beneficiarios de todos los colectivos podía aprobarse en marzo y por eso se puso en marcha en enero su venta para culminar su tramitación. Pido perdón por lo ocurrido, pero no me voy a colgar de la plaza pública. Eso es lo que parece que quiere el PNV».

De los Toyos dijo que «aprendemos de los errores y se subsanará esta irregularidad para dar salida a la aplicación de las tasas de expedición no aprobadas. Nos pondremos en contacto con cada una de las personas afectadas para pedirles disculpas».