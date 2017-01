Las Jornadas de Teatro cumplen 40 años

Las Jornadas de Teatro de Eibar cumplirán este año su 40 aniversario, con lo que Juan Ortega, director del evento y el propio Ayuntamiento, tratarán de darle un realce especial, acorde con el que se merece esta efemérides. Ortega considera que las mismas no resultan en absoluto previsibles y buscarán, como no el efecto sorpresa. No obstante, en base a la programación prevista ya han conseguido, de antemano, que Eibar vuelva a ser la capital del teatro.

DATOS Grupos. Se cuenta con veinte compañías que escenificarán sus obras, a lo largo de los meses de febrero y marzo. Representación. Destacan las obras de 'Serlo o no', de José María Flotats y Arnau Puig, así como la participación de Nuria Espert y Ramón Barea, con el trabajo 'Incendios'. Otros grupos. También se cuenta con cinco representaciones en euskera, así como las obras de teatro estatal, universitario e infantil.

Este certamen que nació al calor del Complejo Educativo, antes Universidad Laboral, a lo largo de los años, y a pesar de todo tipo de avatares, ha adquirido su propia personalidad. La 40 edición del festival concederá a Eibar un indiscutible protagonismo cultural con un certamen consolidado y lleno de ambición.

El esquema de las Jornadas se mantiene con las mejores obras de la temporada, compañías estatales que destacan en los escenarios, teatro euskaldun, grupos universitarios, magia, y actuaciones infantiles. En total, está previsto contar con un total de 20 compañías que escenificarán sus obras, a lo largo de los meses de febrero y marzo.

Presencias importantes

El inicio es de por sí explosivo.la conferencia de presentación, -patrocinada por EL DIARIO VASCO-, que cuenta, nada más y nada menos, a José Maria Flotats, que conversará con los aficionados al teatro ,en el Coliseo, para después escenficar su gran obra: 'Serlo o no, para acabar con la cuestión judía', obra original del gran dramaturgo francés Jean-Claude Grumberg.

Flotats, además de interpretar la obra junto al actor Arnau Puig, firma la dramaturgia y la dirección de 'Serlo o no', de Jean-Claude Grumberg, autor francés reconocido internacionalmente -ocho premios Molière, un premio César, con más de 30 obras en su haber, todas ellas estrenadas con éxito en Francia y en todo el mundo- pero nunca representado en España hasta que Josep Maria Flotats lo estrenó con gran éxito en el Teatre Lliure de Barcelona el pasado noviembre en catalán. Ahora, en castellano, con traducción del francés de Mauro Armiño, escenografía de Alejandro Andújar, iluminación de Albert Faura e interpretación musical de Dani Espasa, 'Serlo o no' recala en Eibar dentro de su extensa gira por toda la geografía del estado español.

La obra cuenta la historia de dos vecinos que se encuentran a menudo en el rellano de la escalera ¿Qué puede llegar a ocurrir cuando uno de ellos descubre por internet que el otro es judío? Esta pieza mediante un diálogo incisivo entre sus dos personajes y a través del humor, nos lleva a interrogarnos sobre el compromiso ético, social y moral con uno mismo, con propios y extraños, con la lengua, la cultura, la historia.

Junto a Flotats, también se programa una obra que tiene un lleno asegurado, con la participación de Nuria Espert y Ramón Barea. Este trabajo sobre una temática dura, eaborda el silencio hermético que provoca el fallecimiento de una madre, interpretada por Nuria Espert, quien deja un sobre a cada uno de sus hijos gemelos. A partir de ahí, se buscan las huellas de una vida marcada por la guerra y el desamparo, en que la tragedia política y la humana se entrelazan en un estremecedor relato.

Canadiense de origen libanés, Wajdi Mouawad logró con esta obra «incendiar» el corazón del público de muchos países con una intensidad que no tiene parangón. «Mouawad es un incendiario, pero de las fabulosas aves fénix que renacen de sus cenizas. Incendios habla de ese renacer, de fuegos que a veces hay que sembrar, del terrible camino que a menudo hace falta recorrer para llegar a uno mismo».

Ante el 40 aniversario, el público local puede presumir de la presencia de Iñaki Miramón, acto al que la vocación se le reveló en Eibar. La Universidad Laboral le descubrió un mundo que le enganchó y a partir de ahí comenzó a forjar una carrera que con los años le ha devuelto a Eibar unas cuantas veces.

Rosa Martínez y Fran Lasuen

Junto a ello, el teatro en euskera cobrará un apartado especial, con la participación de cinco grupos. Otros grupos estatales de prestigio contrastado, como los madrileños Micomicón; los zaragozanos, Che y Moche y Long Imprevist, de Valencia, mostrarán interesantes obras.

Como novedad, se cuentacon la participación de la actriz eibarresa, Rosa Martínez Alcocer, quien escenificará la obra: 'Frida Kahlo, viva la vida'. Dirigida por el prestigioso y durangarra Paco Obregón y producido por Iris Teatro, la idea surgió de Martinez-Alcocer -actriz en el escenario- con el eibarrés, Fran Lasuen, al violín. Igualmente, el teatro en euskera ocupará un amplio espacio con los mejores grupos vascos, con la representación incluso de Jokoz Kanpo, patrocinada por la SD Eibar.

Las Jornadas tienen un carácter de difusión, con unos precios de entradas muy asequibles. Se mantiene una financiación que va a cargo de lo que se recaude y el resto se completa con la aportación, básicamente, del Ayuntamiento de Eibar, y luego de la Diputación. El público, a buen seguro, con el cartel programado, nunca falla. El ambiente que genera el teatro hace que Eibar viva su mejor época del año.