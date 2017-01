El PNV dice que no aceptará recortes en empleo en el presupuesto 2017

EAJ-PNV de Eibar ha advertido que no aceptará recortes en las acciones encaminadas en 2016 para la reactivación económica y la creación de más y mejor empleo. Así, los jeltzales esperan que los 750.000 euros pactados en 2016 tengan continuidad en 2017 para impulsar el emprendimiento, mejorar la competitividad de las empresas, fomentar la innovación y facilitar la empleabilidad de las personas desempleadas. «No vale de nada poner en marcha un plan bianual y meterle la tijera en pleno desarrollo; es un desprecio a las personas que están desarrollando ese programa», aspecto que el portavoz de este grupo, Josu Mendicute, censura al gobierno municipal. «No aceptamos que se quiera conseguir el pleno empleo y que siendo líder del paro en Gipuzkoa se meta la tijera a los proyectos que, con mucho esfuerzo, hemos conseguido poner en marcha», por lo que deducen que «si el PNV no acuerda el presupuesto con el PSOE, el ayuntamiento echará el freno a la promoción económica», una actitud que ha considerado «irresponsable de quien ostenta un gobierno». Asimismo, ha afirmado que, ante esta circunstancia, «lo normal sería oponernos al presupuesto. Tal vez no somos suficientemente duros, pero vamos a tratar de corregirlo para seguir poniendo las bases para crear más y mejor empleo. «No admitimos que mientras que recortan las acciones para el empleo pretenden aumentar su gasto en propaganda en más de 9.000 euros».

El edil ha dicho que «Eibar no está para permitirse el retraso que puede traer su inacción», puesto que se trata de «un gobierno sin programa que no ha planteado ni una sola propuesta para dar un impulso a la economía». Ante ello, el PNV ha adelantado que propondrá la contratación de una persona que ejerza de intermediaria entre empresas y centros tecnológicos, para dar continuidad al Plan de Empleabilidad impulsado junto a Armeria Eskola a iniciativa del PNV, habilitar una cantidad más fuerte para impulsar el emprendimiento, aumentar la cantidad para el proyecto de Retos Tecnológicos o evitar el recorte planteado en el apoyo a pymes y micropymes; propuestas todas ellas que contaron con el impulso jeltzale en el año 2016 y que no han sido suficientemente presupuestadas. «No estamos por la labor de relajar el esfuerzo por el empleo. El ayuntamiento debe ejercer un liderazgo para salir del podio del paro en Gipuzkoa».