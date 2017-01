La Banda de Música Cielito da inicio a sus actuaciones del año este domingo

La Banda de Música espera al último fin de semana de enero para ofrecer su primer concierto de 2017, y lo hará con un programa que trata de hacer disfrutar a todo tipo de públicos. El Teatro Coliseo acogerá la actuación este domingo a las 12.30 horas, con entrada libre. Como es habitual, antes del concierto habrá un pasacalles que partirá en torno a las 11.15 de propio Coliseo.

El director de Cielito, Carlos Sánchez Barba, será el encargado de llevar la batuta en un concierto que arrancará con el pasodoble 'Viva el rumbo', de Cleto Zabala. Le seguirán una selección de la zarzuela 'La rosa del azafrán', de Guerrero, 'Launakua' de Rodrigo Alfredo de Santiago, una pieza del musical 'The Phamtom of the opera' (El fantasma de la ópera) de Andrew Lloyd Webber y el concierto se cerrará con 'En un mercado persa', un poema descriptivo escrito por el británico Albert William Ketèlbey.