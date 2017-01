El PNV pide que se incremente el presupuesto en 3,4 millones de euros

«Un copia-pega mal hecho», así valora el grupo municipal Eibarko EAJ-PNV el borrador del presupuesto municipal entregado por el equipo de gobierno socialista la pasada semana, en el que «los gastos e ingresos se han hecho a base de copy&paste (copiar y pegar) y sin tener en cuenta las ejecuciones presupuestarias reales».

PRESUPUESTO 2017 Críticas. Aducen que existen 3,4 millones de euros de «desfase» en las previsiones del presupuestó, de los que 2,4 millones «son gastos inflados» y 1 millón «de ingresos no contemplados en el borrador socialista». Enmiendas. EAJ-PNV expresa que van a presentar «cerca de 200 enmiendas para ajustar los números a la realidad municipal». Valoración. Califica de «ficticio» el borrador presupuestario.

Los jeltzales anuncian que presentarán «cerca de 200 enmiendas para ajustar los números a la realidad municipal». Dichas enmiendas suman una disponibilidad presupuestaria de 3,4 millones de euros al borrador de presupuesto. Esta cantidad procede de que «existen 2,4 millones de gastos inflados y 1 millón de ingresos no contemplados en el borrador socialista. Por ello, la mayor parte de nuestras enmiendas será para ajustar las partidas de gasto al gasto real que el Ayuntamiento viene ejecutando en los últimos años, mientras que una treintena será para plantear ingresos habituales del Ayuntamiento que no han sido contemplados en el borrador», señalaron desde el PNV que calificaron el documento del equipo de gobierno, producto de una descarga «de ElRinconDelVago.com».

«Escaso realismo»

Por otro lado, los jeltzales lamentan el «escaso realismo» del borrador socialista, «donde se contemplan gastos que no se van a ejecutar y, sin embargo, se obvian ingresos que sí son previsibles», lo cual demuestra, a juicio del PNV, una «clara premeditación de generar un remanente de tesorería millonario». Y se preguntan «¿por qué y para qué ese interés en guardar dinero a base de trampear el presupuesto? Tenemos capacidad de invertir 3,4 millones de euros más de lo previsto para mejorar la ciudad y los servicios que nos corresponde ofrecer a las personas y no queremos que se desaproveche ese dinero», indica el portavoz jeltzale Josu Mendicute.

En este sentido, mantiene que se «repiten partidas del año pasado como otros trabajos exteriores de 50.000 euros, que no fueron utilizadas, así ese dinero pasa al año siguiente a remanente de tesorería», explica Mendicute, que asegura que no es un caso aislado. «Hay docenas de partidas con miles de euros de margen y eso no es prudencia. Hacer un presupuesto ficticio es una imprudencia poco recomendable, porque la consecuencia es que luego se gobierna a salto de mata en un Ayuntamiento en el que el rigor en la gestión política parece brillar por su ausencia», expresan los jeltzales.

Mano tendida

Su valoración del borrador es que se trata de un documento «ficticio, de copia pega, desajustado en más de 3 millones de euros, y poco ilusionante». Por ello, van a tratar de presentar enmiendas que «le aporten realismo y nuevos proyectos ilusionantes, en las líneas ya anunciadas: regeneración urbana y reactivación económica», tarea en la que se esforzarán en el plazo de presentación de enmiendas. No obstante, Mendicute ha advertido que no rechazan la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad. «Vamos a tener que presentar enmiendas que suponen cambiar radicalmente el presupuesto y eso significa que el borrador socialista no nos parece aceptable, por lo que presentar una enmienda a la totalidad se puede antojar, a priori, coherente. Pero en cualquier caso, nuestra voluntad va a ser negociadora, porque Eibar no está para guardar millones en el cajón, y vamos a ofrecer nuestra mano tendida para que el Ayuntamiento tenga un presupuesto actualizado», ha anunciado.

Los jeltzales plantean «evitar los recortes planteados en la promoción económica, junto a varias intervenciones de regeneración urbana y propuestas para mejorar el aparcamiento en Eibar».