Cooperación de largo recorrido

Eibar dio nombre a un proyecto de cooperación que comenzó hace 14 años en Perú. La ONG local Egoaizia decidió afrontar una acción de largo recorrido y para ello escogió una remota población campesina de la región de Piura. No lo hizo sola, contó con un aliado sobre el terreno, el CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado). Esta semana su coordinador Wilmer Bermejo visita Eibar junto a su hermano Julio, promotor de la Escuela deportiva Eibar. «Somos eibarreses», avisan.

CHARLA Charla. Eibar-Perú. Informe de transparencia. Elkarkidetzaren emaitzak zuzenean. Intervienen. Miguel de los Toyos, Idoia Sarasqueta, Marisabel Albizu y Wilmer Bermejo. Cuándo y dónde. Mañana jueves a las 19.30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento.

El proyecto Eibar comenzó en el municipio de Santo Domingo durante cuatro años, siguió cuatro años más en Pacaipampa y continúa actualmente en Santa Catalina. «Son zonas rurales que no están visibilizadas por las autoridades del Estado, y del chorro les llega media gota», explica Wilmer Bermejo. Egoaizia quiere hacer un ejercicio de transparencia con un proyecto que a lo largo de una década y media ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros. Por eso mañana ofrecerán una charla en el Ayuntamiento en la que detallarán el trabajo realizado.

Los inicios no fueron sencillos ya que el choque entre el modelo de gestión que se promovía desde Eibar chocaba con la realidad peruana. El trabajo de la cooperante eibarresa Leire Morquecho durante dos años en Perú sirvió para despejar dudas. «Si no hubiese sido por la llegada de Leire, no estaríamos hablando de un proyecto de 15 años», recuerda Bermejo. «Con ella comenzamos a trabajar y a demostrar que efectivamente no se estaban haciendo las cosas bien». La población de las zonas rurales, acostumbrada a quedar olvidada por las autoridades, debía colaborar en acciones por el bien común. «Lo importante ha sido despertar la indignación de la gente. Se han dado cuenta de que el dinero público es de ellos y tiene que llegar a todos los habitantes. Por eso tienen que estar atentos para que esos fondos lleguen, se hagan las obras con impacto y ellos mismos se comprometan a darle sostenibilidad en el tiempo».

Menos necesidades básicas

Las comunidades con las que se trabaja en este proyecto son municipios de campesinos repartidos en decenas de caseríos o aldeas. Las comunicaciones complicadas por la orografía y la dispersión suponen la primera barrera y las necesidades son diversas. De ahí la importancia de contar con una organización que establezca prioridades sobre el terreno. «En todos los espacios donde hemos intervenido, en esos años ha disminuido el nivel de necesidades básicas insatisfechas. Lo que a mi me satisface es que en Santa Catalina el proceso es completo, un cien por cien de necesidades cubiertas, y un compromiso de las autoridades para que se cumpla esa meta», señala el coordinador de CIPCA.

Ayuntamiento de Eibar, Diputación de Gipuzkoa y Gobierno Vasco son tres de las instituciones que han colaborado económicamente con este proyecto, pero la implicación de las personas es vital para que salga adelante. «Yo me he ganado la autoridad sin ser político», confiesa Bermejo. «Saben que si les digo el domingo a las 7.00 de la mañana, estaré allí, aunque me cueste salir a la 1.00 de mi casa. Así se gana el respeto, con el ejemplo».

Con el proyecto Eibar en los labios durante más de una década, Wilmer Bermejo confiesa que «este trabajo me ha llevado a enamorarme de Eibar. Es un amor de choque porque cuando voy a las evaluaciones peleo, estoy allí, comparto con ellos y entonces te cuentan sus historias, y ves cómo funcionan. Desde ese punto les puedes decir qué tienen que cambiar». El viaje de Piura a Eibar ha llevado a los hermanos Bermejo de los 40 grados a 0, pero disfrutan de una visita esperada con ilusión. «Me gusta Eibar. La gente dice que es un cacho de pueblo que... Yo trabajo en la sierra y esto es sierra, pero tenerla así, con sus calles, sus edificios, ordenados... ¡Y además está encima de un río! Allá tenemos tanto por hacer».