El Somos se presentará sin complejos en la pista del líder Anaitasuna

Difícil papeleta la que tiene mañana (12.00 horas) el Somos Eibar en casa del líder Anaitasuna. Se presenta en la pista del cuadro pamplonica con un aval de tres victorias consecutivas y en un gran momento de forma, son conscientes de que afrontan un partido realmente difícil porque el Anaitasuna ha ganado todos sus enfrentamientos en su casa, lleva una trayectoria demoledora en quince partidos, de los que ha ganado catorce y ha empatado uno, no conoce el amargo sabor de la derrota en la primera vuelta.

El Somos no se arredra ante los números del Anaitasuna, los eibarreses saben lo que hay y van a darlo todo. Ya, en Zaragoza, en la última jornada en casa del Dominicos, el equipo de Fernando Fernández mostró tablas en los momentos decisivos, de ahí que la victoria viajó a Eibar. Empieza la segunda vuelta y quiere hacerlo dando la sorpresa. «Nos enfrentamos al Anaitasuna que es un gran rival, firme candidato a ser primero de grupo, no creo que nadie le puede sorprender. Nosotros buscaremos nuestras opciones, somos conscientes de ello, pero iremos a competir», señala el preparador armero Fernando Fernández. El Somos ya sabe lo que es ganar fuera de Ipurua en pistas complicadas, lo ha hecho en la cancha del Ereintza, que era segundo cuando le visitó el cuadro armero, y la pasada jornada en casa del Dominicos. La trayectoria del Somos ha sido de menos a más, «en la primera vuelta hemos sacado 16 puntos y si a principio de temporada nos dicen que íbamos a conseguir esta cifra, no lo hubiéramos creído. Estamos bien, el plantel está cogiendo tablas y ha mejorado mucho en la recta final antes de llegar al ecuador de la competición», afirma Fernando.