El Katu Kale tiene el objetivo de concluir la primera vuelta invicto y con el liderato

El Katu Kale juega hoy a las 18.15 horas en Ipurua ante el Arri-BKL Bideluze Taberna, equipo que ocupa la tercera plaza del grupo, por tanto se trata de un choque exigente para los armeros que son líderes con aspiraciones claras de subir a Segunda Provincial. El encuentro de hoy es el último de la primera vuelta y el Katu Kale no quiere sorpresas, su objetivo es llegar al ecuador de la Liga invicto y líder. Una de las claves del cuadro armero es mejorar sus prestaciones defensivas para no pasar apuros como le sucedió en el último partido ante el Alde Zaharra C.

El equipo ha entrenado bien y pese a la baja de Ion Arriaga y la duda de Anderson, espera superar a los beasaintarras. Horcajada y Arizmendiarrieta son también dudas por problemas físicos. A pesar de estos contratiempos, el Katu cuenta con potencial suficiente para hacer un buen papel y llevarse la victoria. La trayectoria del cuadro armero es brillante por ahora, se muestra convencido para conseguir retornar a Segunda, categoría de la que bajó al término de la pasada campaña.

Puertas abiertas

El Katu Kale lleva varios domingos con puertas abiertas para promocionar el baloncesto entre los niños y niñas. Mañana en el polideportivo de Ipurua de 17.00 a 19.00 horas, los niños y niñas que quieran acercarse pueden hacerlo para disfrutar jugando a baloncesto.