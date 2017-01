Silvia Tubia: «Tejer redes y saber con quién puedes colaborar es fundamental»

Poner en contacto a jóvenes creadores de Euskadi y Aquitania es el objetivo de un programa puesto en marcha desde Garapen. El primer intercambio se celebró la semana pasada con cuatro participantes que acudían de Euskadi a Burdeos para conocer distintas experiencias. Una de ellas es Silvia Tubia (Eibar, 1975), promotora de la firma Anuk Estudio. El 'Programa de movilidad creativa en la Eurorregión' contará con dos convocatorias más este año y la primera de ellas se cierra el 17 de febrero (bases e información en www.debegesa.eus).

-¿Cómo surgió la oportunidad de participar en este programa?

-Me enteré a través de Debegesa y ví que era una oportunidad para intercambiar ideas. Quería conectar, tejer redes y ver cómo trabajan otros, saber cómo colaboran entre diferentes artistas en otros sitios. Mi objetivo era conectar con las experiencias que hemos visto, ver cómo trabajan y aplicarlo aquí en Euskadi. También me parece interesante conocer gente y ver cómo se llevan a cabo las asociaciones creativas, qué generan y cómo se pueden llevar adelante proyectos colaborativos.

-Fueron tres días muy intensos.

-Sí, tener un día más hubiera sido perfecto porque entre el viaje de ida y el de vuelta la agenda fue bastante apretada. Primero tuvimos una reunión con los integrantes de la Fabrique Pola. Son de allí, de Burdeos, tienen varios proyectos creativos y artísticos y hacen servicios sociales, temas visuales... Cada una de las empresas que acudimos tenía una agenda diferente, según su sector. Por ejemplo pudimos conocer una empresa que se dedica al arte textil, y una asociación que aglutina a varios artistas y pone a la venta sus trabajos.

-¿Qué es Anuk Estudio?

-Yo siempre había trabajado como diseñadora gráfica pero dentro de empresas de este sector, en Madrid y en Bilbao. Llegó un momento en el que sentí la necesidad de crear un proyecto por mi cuenta y puse en marcha Anuk Estudio, con el fin de ayudar a las empresas a atraer consumidores y que comuniquen la cultura de su marca. Para eso utilizo una estrategia y un diseño que muestre la personalidad y la esencia de la marca.

-¿Cuánto tiempo lleva en marcha?

-Aproximadamente un año y medio. Lo que hago es construir marcas, identidades corporativas para empresa, desarrollo web... se trata de ayudar a las empresas a cambiar su imagen y a modernizarla, hay que ofrecer algo diferente.

-¿Hay mercado en Eibar?

-Te tienes que mover mucho. En Eibar hay mucha empresa industrial y muchas se han quedado algo ancladas en el pasado en este tipo de temas. Si pasamos a un Bilbao por ejemplo sí que hay una red mayor de posibles clientes.

-¿Ha sido complicado poner en marcha su proyecto?

-Sinceramente, creo que he tenido bastante suerte porque no tengo la sensación de que me haya costado mucho lanzarme. He conseguido conectar con los clientes y el balance, en un año y medio, es muy positivo. Además, aparte de Anuk Estudio tengo una colección de ilustraciones que he sacado a la venta. Primero hice un proyecto para el Hospital de La Paz que consistía en serigrafiar las batas, de cara a los niños con problemas motores. Es algo que gustó bastante, y luego he hecho varios proyectos de identidad y de imagen que han encajado. Por eso estoy contenta y con la selección para participar en este programa mucho más, porque de once empresas nos han elegido a cuatro, y eso también supone un impulso.

-En su firma, usted es la creativa, dibujante, comercial, administrativa...

-Soy de todo, todo, multiusos (ríe).

-¿Y en qué faceta se ha visto mejor?

-Pues fíjate, creo que en el feedback que he tenido con el cliente sí que me he llegado a sorprender. Pensaba que era un campo en el que me iba a costar moverme y sin embargo es una relación en la que me estoy encontrando cómoda.

-Trabajando desde casa, abrir miras y contactar con gente diferente es lo más complicado.

-Eso es. Por eso este proyecto para mí ha sido un impulso. Creo que es algo necesario. En una ciudad grande siempre hay estímulos, te abres a mucha más gente, la red puede ser mucho más amplia, pero en una población más pequeña estás más encapsulada. Por eso creo que este tipo de proyectos son muy interesantes para gente que es autónoma, freelance, que tiene que llevar adelante su trabajo por sí sola. Tejer redes y saber con quién puedes colaborar es fundamental.

-Hoy en día internet nos ofrece muchas fuentes de donde aprender y estar al día.

-Sí, claro. En ese sentido puedes trabajar desde cualquier sitio. En internet encuentras todas las tendencias y todas las novedades, pero por muchos cursos on-line que tengas hace falta algo más, y eso es lo que estaba buscando.

-En un proyecto de diseño gráfico, ¿cuánto hay del diseñador y cuánto del cliente?

-Mitad y mitad. Supone un estudio bastante profundo, tienes que meterte mucho en lo que quiere el cliente de tu proyecto, interiorizar mucho de la empresa y de sus expectativas, saber qué comunicación puedes aportar y qué puede ofrecer la empresa de cara al exterior... Al final lo que hago es meterme mucho en lo que hace la empresa, en su historia, y que todo eso se refleje y se potencie para ofrecer una identidad, una comunicación on-line, o una imagen.

-¿A qué tipo de clientes se dirige?

-De todo. Hace poco hice una campaña de marketing para una ludoteca de Eibar, Zorionak. Hago un poco de todo porque no tengo unos filtros en cuanto a clientes. Si veo que uno carece y le puedo ayudar voy allí. Hay clientes que te piden ayuda, y a otros tienes que ir a decirles que tienen que darle una vuelta a su imagen. Vas con un caramelo para ver si les encaja.

-Antes decían que aquí fabricábamos bien pero no sabíamos vender. ¿Hemos aprendido algo de marketing?

-Cuesta. Además, yo creo que hay muchos profesionales en el diseño gráfico. Por eso es importante empatizar con el cliente, que vea claramente la línea que llevas en tus proyectos y ver si les encajas. El cliente decide en función del aspecto económico, personal, de líneas de diseño... tiene que encajar todo.

-A alguien que se entere ahora de que existe el 'Programa de movilidad creativa en la Eurorregion' y se encuentre en su situación...

-Le diría que se apunte rápidamente porque es una experiencia muy positiva que le va a sumar.