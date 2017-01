Eibar dedica cinco millones de euros a los aspectos sociales

El esfuerzo de gasto en ayudas y recursos sociales para Eibar supone 5 millones, para antender programas como las Ayudas de Emergencia Social (AES), pese a no ser competencia municipal, y otras serie de subvenciones como las de ayudas para gastos extraescolares a las familias que cobran el RGI, entre otras. En las AES el Gobierno Vasco marca la línea de apoyo, pero desde el ayuntamiento, al no llegar la cantidad aportada por Vitoria a mitad de año tiene que correr con estas aportaciones. El Gobierno Vasco marca una previsión de 366.000 euros para 2017 para las AES, «pero si se gasta nosotros trataremos de correr con la parte suplementaria, para que economías familiares no se resientan».